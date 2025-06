Danko Jones: kündigen 12. Studioalbum „Leo Rising“ an

Danko Jones, Torontos am härtesten arbeitendes Powertrio, kehrt mit Leo Rising, einem elf Tracks starken Meisterwerk voller schweißgetränktem, kompromisslosem Rock ’n’ Roll, zurück. Produziert in glühender Perfektion von seinem langjährigen Weggefährten Eric Ratz, wird das Album am 21. November 2025 über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music und Sonic Unyon Records (nur Kanada) erscheinen.

Nach dem umjumbelten ersten Vorboten, What You Need, und der mitreißende Partyhymne Everyday Is Saturday Night dreht Leo Rising den Regler noch weiter auf: messerscharfe Riffs, donnernde Rhythmen und mitreißende Hooks. Gitarrenlegende Marty Friedman (Megadeth, Cacophony) sorgt auf der kommenden Single Diamond In The Rough für ein spektakuläres Gastspiel, während weitere Highlights – vom priapischen Hot Fox-Swagger bis zur krachender Hymne It’s A Celebration – beweisen, dass Danko Jones den Rock am Leben erhalten, indem sie ihn einfach besser machen als alle anderen.

„Ich mag den Ablauf: aufnehmen, touren, schreiben, wiederholen – das kann ich machen, bis ich tot bin“, grinst Frontmann Danko Jones. Und weiter: „Das klingt vielleicht langweilig, aber dieser Status ist für eine Band unglaublich schwer zu erreichen. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Außerdem ist es eine Lektion aus dem Motörhead-Handbuch – also funktioniert es! Leo Rising ist eine weitere Portion kompromissloser Hard Rock: Bass, Drums, Gitarre, Gesang – keine Spielereien. Fenster runter und aufdrehen!“

John Calabrese nahm die Bassspuren in Finnland auf, Rich Knox flog nach Toronto, um die Drums einzuspielen und Danko arbeitete dort mit Produzent Eric Ratz an Gesang und Gitarren. Trotz der erneut getrennten Aufnahmen ist die Chemie der Band unverkennbar.

Das Ergebnis: 100 % Danko Jones – auf den Punkt, laut und gemacht für die Bühne. Leo Rising dürfte das elektrisierendste und mitreißendste Album ihrer bisherigen Bandgeschichte sein – ein Hochgeschwindigkeitswerk für volle Clubs, endlose Highways und alles dazwischen.

Leo Rising Tracklist:

1. What You Need

2. Diamond In The Rough

3. Everyday Is Saturday Night

4. I Love It Louder

5. I’m Going Blind

6. Hot Fox

7. It’s A Celebration

8. Pretty Stuff

9. Gotta Let It Go

10. I Can’t Stop

11. Too Slick For Love

Danko Jones live:

27.06.2025 EE Tallinn – Rock Festival

05.07.2025 DE Mainburg – Festival Holledau

06.07.2025 DE Hünxe – Ruhrpott Rodeo NEU

17.07.2025 FI Seinäjoki – Vauhtiajot

19.07.2025 NL Lichtenvoorde – Zwarte Cross

25.07.2025 NO Fredrikstad – Månefestivalen

26.07.2025 DE Mönchengladbach – Bob! Fest

04.08.2025 CA Saskatoon, SK – EX

09.08.2025 DE Eschwege – Open Flair

15.08.2025 NO Alta – Alta Live

16.08.2025 NO Hardstad – Bakgården

17.08.2025 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

23.08.2025 DE Haddeby – Baltic Open Air

Danko Jones Is What You Need Tour 2025 – Canada

01.10.2025 CA Ottawa, ON – Overflow Brewing Company

02.10.2025 CA Hamilton, ON – Bridgeworks

03.10.2025 CA Waterloo, ON – Maxwell’s Concerts & Events

Danko Jones Is What You Need Tour 2025 – Europe

w/ Tuk Smith & The Restless Hearts

19.11.2025 FI Helsinki – Tavastia

21.11.2025 SE Stockholm – Münchenbryggeriet

22.11.2025 NO Oslo – Vulkan Arena

26.11.2025 DE Osnabrück – Rosenhof

27.11.2025 LU Luxembourg – Den Atelier

28.11.2025 NL Amsterdam – Melkweg

29.11.2025 UK London – The Underworld Camden

30.11.2025 UK Porthcawl – Planet Rockstock *

03.12.2025 BE Antwerp – Trix (Main Hall)

04.12.2025 FR Paris – Le Trabendo

06.12.2025 IT Milan – Legend Club

08.12.2025 DE Mannheim – Alte Feuerwache

09.12.2025 AT Salzburg – Rockhouse

10.12.2025 DE Munich – Backstage (Werk)

11.12.2025 DE Cologne – Carlswerk Victoria

12.12.2025 DE Berlin – Astra

13.12.2025 DE Hamburg – Docks

*nur Danko Jones

Über Danko Jones

Jedes Mal, wenn jemand das Ende des Rock ’n‘ Rolls verkündet, steckt Kanadas explosivstes Power-Trio die Schläge ein und rockt mit unerschütterlichem Einsatz für die Sache weiter. Danko Jones sind eine dreiköpfige Band aus Toronto. Sie kennen keine Pause. Sie schwitzen Blut. Und sie halten den Rock am Leben, indem sie es besser machen als alle anderen.

Seit 1996 im Dienst, haben sich diese unaufhaltsamen Roadwarrior dem Ziel verschrieben, die Massen mit kompromisslosem, actiongeladenem Rock zu begeistern. Sie haben eine weltweite Armee von Fans um sich geschart und sie mit einer stetigen Flut explosiver, hymnengeladener Alben und einer absurden Anzahl von Liveshows weggeblasen. Von frühen Undergroundkrachern wie We Sweat Blood [2003] und Sleep Is The Enemy [2006] bis hin zur jüngsten triumphalen Trilogie aus A Rock Supreme [2019], Power Trio [2021] und Electric Sounds [2023] – Danko Jones sind eine unermüdliche Kraft für den guten alten Rock ’n‘ Roll, sowohl im Studio als auch auf der Bühne. Und sie haben absolut nicht vor, damit aufzuhören.

„Wisst ihr was? Ich mag die sich wiederholende Routine aus Aufnehmen, Touren und Schreiben“, erklärt Sänger und Gitarrist Danko Jones. „Ich kann das machen, bis ich tot bin! Das klingt vielleicht langweilig, aber für eine Band ist es extrem schwer, an diesen Punkt zu gelangen. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Außerdem kommt das direkt aus dem Motörhead-Handbuch – also funktioniert es! Seit Electric Sounds waren wir pausenlos auf Tour. Wir haben es geschafft, zum ersten Mal in Mexiko und Griechenland zu spielen, und wir waren sogar auf Prince Edward Island, einer kanadischen Provinz, in der wir noch nie zuvor aufgetreten waren. Abgesehen davon besteht unser Leben aus Gigs – und Songs schreiben, um noch mehr Gigs zu spielen!“

Dass sie ihre Zeit gut genutzt haben, beweisen Danko, Bassist John Calabrese und Schlagzeuger Rich Knox mit ihrem mittlerweile zwölften Studioalbum, das später in diesem Jahr erscheinen soll – und erneut ein loderndes Festmahl an nahrhaftem Rock verspricht.

Danko Jones sind:

Danko Jones – Gesang, Gitarre

John Calabrese – Bass

Rich Knox – Schlagzeug