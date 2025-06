Deceiver: liefert mit seinem Debütalbum „It Must Be Done“ Geschichten über das Verderbnis der Seele

Die aus Singapur stammende Melodic-Black-Metal-Ein-Mann-Band Deceiver hat am 4. April ihr Debütalbum It Must Be Done veröffentlicht. Das Album mit sieben brandneuen Tracks ist auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen erhältlich.

Streamt It Must Be Done auf YouTube:

It Must Be Done ist eine uralte Geschichte über zwei Wesen, die seit ihrer Überlieferung stets als Eule und Wolf bezeichnet wurden. Eine Geschichte über dieselben Menschen aus zwei fast identischen Universen.

Obwohl sie alles richtig und gut gemacht haben, hat das Leben sie dafür bestraft. Aus Trotz zogen sie sich in die Einsamkeit zurück und weigerten sich, an ihrer korrupten Welt teilzunehmen.

Nach Tausenden von Jahren werden sie unwissentlich von einer jüngeren Version ihrer selbst aus einem anderen Universum aus ihrem Schlaf erweckt. Sie stehen vor einem Kind, das sie um Hilfe bittet, um das ihm angetane Unrecht zu rächen. Dasselbe Unrecht, das Tragödien in ihrem eigenen Leben verursacht hat.

Die Göttin der Kausalität lächelt, ihre Anwesenheit und das Wissen um ihre Existenz haben das Kind verdorben. Der Samen ist bereits gepflanzt. Die Veränderung hat bereits begonnen. Ohne eigenes Verschulden wird er sich in ein Monster verwandeln. Die einzige Möglichkeit, ihn zu retten, ist, ihn zu töten. Die einzige Möglichkeit, das Gleichgewicht zu bewahren, besteht darin, die Ausbreitung der Verderbnis zu stoppen. Nun erzähl, wer hat wen betrogen?

Deceiver ist eine Ein-Mann-Melodic-Black-Metal-Band aus Singapur, die das Geschichtenerzählen durch Allegorien mithilfe verschiedener Medien erforscht. Sie untersucht Themen wie Moral, menschliche Natur und Kausalität.

It Must Be Done Tracklist:

1. Higherfall

2. Here Now The Gathered

3. Curse Of Silence

4. Resolve Of The Shattered Voice

5. Torn Wings Shall Grow

6. Resolve Of The Bowed Head

7. 44th Stutter

Gemischt und gemastert von Islam Falmi bei Dies Irae Audio. Logo neu gestaltet von Jaclyn Tan. Fotos von Jaclyn Tan. Artwork von Jaclyn Tan und Aaraashi Kumaran.

Deceiver ist:

Aaraashi Kumaran – Alle Instrumente, Gesang