Danko Jones: veröffentlichen Lyricvideo zu packender ‚What You Need‘-Single

Nach einem kürzlichen Abstecher nach Lateinamerika sowie der Ankündigung eines neuen Albums samt Headlinetour durch Europa für Herbst 2025 hat das kanadische Power-Rocktrio Danko Jones seine mit Spannung erwartete Single What You Need veröffentlicht. Der Song stellt den ersten Vorgeschmack auf das neue Album der Band dar und ist obendrein ihre erste Veröffentlichung an der Seite ihres neuen Labels Perception, während sie in ihrem Heimatland nach wie vor unter der Ägide von Sonic Unyon Records agiert.

Fans müssen sich zwar noch etwas gedulden, bevor sie mehr zu Danko Jones’ kommender Platte erfahren, der neue Track bringt die Essenz der Truppe aber schon einmal direkt auf den Punkt: „If you want it, you got it, we’re gonna give you What You Need!“ Wer kann ein solch verlockendes Angebot schon ausschlagen?! Erst erklingt ein prägnantes Gitarrenriff, dann bringt die restliche Besetzung What You Need direkt auf Hochtouren. Ihr eindringlicher Refrain sollte der Single obendrein schon jetzt einen festen Platz in der Setlist zukünftiger Shows des Trios sichern.

Danko fügt hinzu: „What You Need ist nicht nur die erste Single unseres neuen Albums, sondern auch dessen Openingtrack. Laut, schnell und ansteckend! Dreht den Lautstärkeregler hoch bis er abbricht oder eure vier Wände einstürzen!“

What You Need, das rechtzeitig zu Danko Jones’ erster Europashow des Jahres, die in zwei Wochen beim Paaspop (Schijndel, NL) stattfinden wird, erscheint, entstand mit einigen langjährigen Partnern der Band: Grammy– und Juno-Gewinner Eric Ratz (u.a. Billy Talent, Big Sugar, Cancer Bats) produzierte und mischte die Single, ehe sie vom ebenfalls grammygeschmückten Masteringexperten Harry Hess (Hbomb Mastering) ihren Feinschliff erhielt. Mit Adam Mallett zeichnet ein im Danko-Jones-Universum ebenfalls nicht unbekanntes Gesicht für das zeitgemäße Artwork verantwortlich, das zudem das Poster der diesjährigen Danko Jones Is What You Need-Tournee schmückt und auch auf der im Lyricvideo zu sehenden Mauer, die zum Liveclub Bridgeworks im kanadischen Hamilton, ON gehört, einen Platz bekommen hat.

Wie erwähnt, werden Danko Jones ihr kommendes Studiowerk auf die traditionelle Art vorstellen: in Form einer 15 Stopps umfassenden Europatour, die sie in zehn verschiedene Länder führen wird. Weitere Termine sollen in den nächsten Monaten hinzugefügt werden. Seid also gespannt und sichert euch Karten.

Danko Jones live:

18.04.2025 NL Schijndel – Paaspop

30.05.2025 NL Hulst – Vestrock *NEU*

31.05.2025 BE Herenthout – Clamotte Rock

05.06.2025 NO Trondheim – Trondheim Rocks

06.06.2025 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

14.06.2025 AT Nickelsdorf – Nova Rock

27./28.06.2025 EE Tallinn – Rock Festival

05.07.2025 DE Mainburg – Festival Holledau

17.07.2025 FI Seinäjoki – Vauhtiajot

25.07.2025 NO Fredrikstad – Månefestivalen

26.07.2025 DE Mönchengladbach – Bob! Fest

06. – 10.08.2025 DE Eschwege – Open Flair

15.08.2025 NO Alta – Alta Live

16.08.2025 NO Hardstad – Bakgården

17.08.2025 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

21. – 23.08.2025 DE Haddeby – Baltic Open Air

19.11.2025 FI Helsinki – Tavastia

22.11.2025 NO Oslo – Vulkan Arena

26.11.2025 DE Osnabrück – Rosenhof

27.11.2025 LU Luxemburg – Den Atelier

28.11.2025 NL Amsterdam – Melkweg

29.11.2025 UK London – The Underworld Camden

30.11.2025 UK Porthcawl – Planet Rockstock *NEU*

03.12.2025 BE Antwerpen – Trix (Main Hall)

04.12.2025 FR Paris – Le Trabendo

06.12.2025 IT Mailana – Legend Club

08.12.2025 DE Mannheim – Alte Feuerwache

09.12.2025 AT Salzburg – Rockhouse

10.12.2025 DE München – Backstage (Werk)

11.12.2025 DE Köln – Carlswerk Victoria

12.12.2025 DE Berlin – Astra

13.12.2025 DE Hamburg – Docks