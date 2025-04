Alice Cooper: kooperiert mit Revox

Rockstar Alice Cooper und die Schweizer Audiomarke Revox haben gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition von Tonbandmaschinen (B77 MK III) und Plattenspielern (T77) entwickelt. Ziel der Kooperation ist es, die Musik von Alice Cooper, in der Qualität wie sie ursprünglich im Studio aufgenommen worden ist, mit der hochwertigen Audiotechnik von Revox zu verbinden und so die Musik von Alice Cooper in ihrer ursprünglichen Studioqualität im Wohnzimmer erlebbar zu machen.

Die streng limitierte Sonderedition umfasst nur 50 T77-Plattenspieler und 25 B77-Tonbandmaschinen sowie die EP The Sound Of A von Alice Cooper auf Band bzw. als Schallplatte. Die Produkte sind jeweils von Alice Cooper persönlich signiert und mitgestaltet worden. Diese exklusive Auflage richtet sich an Sammler und Musikliebhaber, die höchste Ansprüche an analoge Klangqualität stellen. Als unvergleichliches Highlight erhalten die Besitzer die einmalige Gelegenheit, Alice Cooper persönlich zu treffen.

Zusammenarbeit für authentischen analogen Klang

„Die Master Tapes klingen auf den Tonbandmaschinen genauso, wie sie Alice Cooper im Studio aufgenommen hat – unverfälscht und mit einer Klarheit, die nur analoger Sound bieten kann“, erklärt Beat Frischknecht, Inhaber Revox Group. Die Alice Cooper Limited Edition ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit, die sowohl die technische Expertise von Revox als auch die musikalische Vision von Alice Cooper vereint.

Verbindung von Audiotechnik und Rockgeschichte

Revox steht seit Jahrzehnten für erstklassige Audiotechnik und wegweisende Klanglösungen. Die Zusammenarbeit mit Alice Cooper vereint die herausragende Technologie von Revox mit der unverwechselbaren Handschrift eines der ikonischsten Rockmusiker unserer Zeit. „Diese limitierte Edition ist mehr als ein Produkt – sie ermöglicht es, den originalen Studio-Sound von Alice Cooper zu erleben“, so Frischknecht.

Vorstellung der Sonderedition durch Alice Cooper

Begleitend zur Markteinführung wird Alice Cooper in einem Video die Sonderedition präsentieren. Der Film, gedreht in seinem persönlichen Award-Raum, dokumentiert unter anderem die Signierung der Geräte und gibt Einblicke in seine Begeisterung für analoge Audiotechnik.

Persönliches Videostatement von Alice Cooper: www.revox.com/alicecooper-limited-edition