Glowing Ember Festival Tour: stellt Billing für das Konzert in Erfurt vor

Am kommenden Samstag, dem 12.04.2025, findet das mit Spannung erwartete Konzert der diesjährigen Glowing Ember Festival Tour in Erfurt statt. Wie schon im letzten Jahr wird es auch 2025 wieder einen starken Headliner geben. Mit Excrementory Grindfuckers steht eine erfahrene Combo auf der Bühne, die mit ihrem Grindcore den Club From Hell zum Beben bringen werden.

Hier geht es zur Facebook-Veranstaltung

Tickets gibt es hier.

Excrementory Grindfuckers

Die Band versteckt ihre musikalischen Meisterleistungen hinter einer Maske der Verblödung. Seit über 21 Jahren zeigen die Grindcore-Hampel aus Hannover, wieso es nicht gut ist, dass jeder Musik machen darf. Inzwischen haben sie sieben Alben veröffentlicht und Touren unter anderem durch Spanien, Osteuropa oder USA und Kanada realisiert. Die Excrementory Grindfuckers haben zudem auf den großen Metal-Festivals in Deutschland (wie Wacken, Summer Breeze etc.) gespielt. Sie halten der Metalszene und ihrer Ernsthaftigkeit einen Spiegel vors Gesicht: Kein Wunder, dass das polarisiert, denn ihre Musik soll in erster Linie unterhalten. Sie sind brutal, aber liebenswert – spaßig, aber nicht albern – lustig, aber keine Clowns.

Syntension

Syntension verbinden modernen und traditionellen Progressive Metal mit reichlich rohem Metal à la Avenged Sevenfold, Godsmack und Metallica. Das Quintett ist in der Vergangenheit bereits im Vorprogramm von Ektomorf, Legion Of The Damned und Harakiri For The Sky aufgetreten. Syntension haben inzwischen zwei Alben veröffentlicht, die in der Fachpresse gut bewertet wurden und aus denen die Band bestimmt auch am 12.04.2025 einige Kostproben live darbieten wird.

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt. Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energiegeladenen Live-Show das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte: Sie bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang, treibende Drums und markante Gitarren-Soli.

Kaltblut

Die Band Kaltblut vereint in ihrem Sound die Härte des Metals, die Energie des Rocks, Industrial-Klänge und die markante Schwere der Neuen Deutschen Härte (NDH). Mit drückenden Gitarrenriffs, elektronischen Elementen und oft düsteren Texten schaffen das Quartett eine dichte, kraftvolle Atmosphäre. Ihr Stil bewegt sich zwischen aggressiven, treibenden Rhythmen und melancholischen Momenten, die den Hörer in eine andere Welt entführen. Diese abwechslungsreiche Mischung aus macht die Band zu einer spannenden Kraft in der Musikszene!

Orb

Die Erfurter Band Orb hat sich groovigem Arschtritt-Rock’n’Roll mit einer fetten Portion Stoner-Rock auf die Fahnen geschrieben. Das Quartett hat sich einen Ruf als eine mitreißende Liveband erspielt. Wir freuen uns sehr auf die Show von Orb am 12.04.2025 beim Glowing Ember Festival im From Hell!

Termine GEF 2025

22.03.2025 Oberhausen – Helvete

12.04.2025 Erfurt – Club From Hell

31.05.2025 Hamburg – Logo

14.06.2025 Frankfurt / Main – Das Bett

19.07.2025 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter Anderem Milking The Goatmachine, Majesty, Macbeth, Paragon, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer, V.E.R.S.U.S uvm.

www.facebook.com/glowingemberfestivals

Die Glowing Ember Festival Tour wird präsentiert von: FFM-Rock, Powermetal.de und NauntownMusic.