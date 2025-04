In Dakhma: höllische Energie beim Zagreb Death Fest

Das kroatische Death Metal Trio In Dakhma bringt höllische Energie zur ersten Ausgabe des Zagreb Death Fest!

Dieses Festival wurde von Crnilo Booking organisiert und bietet ein Line-up, das kanadische Bands wie Sedimentum und Grave Infestation sowie kroatische Bands wie Metuzalem, Kar’ah, Gutswamp, Expirium und In Dakhma umfasst.

Die Frontkamera und die Handkamera wurden von Jahvo Joža (Subsite) aufgenommen. Der Audio-Mix und das Mastering stammen von Vedran Kovačić im Chicken Sound Studio.

Alle Songs, die in diesem Live-Set gespielt werden, stammen von ihrem Debütalbum He Who Sows the Ground. Die LP wurde vor fünf Monaten von Tower Of Silence Records veröffentlicht und ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.