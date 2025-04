Machine Head: veröffentlichen Musikvideo zu „Bønescraper“

Die Bay-Area-Ikonen Machine Head haben ihren Sound auf die direkteste und eindrucksvollste Form geschärft mit der Veröffentlichung ihres elften Albums Unatøned. Das Album, das am 25. April über Nuclear Blast Records erscheinen wird, ist ein Zeugnis des Schwungs, ein Werk, das auf seine schärfste Kante poliert wurde, geschmiedet aus kreativer Disziplin und dem Hunger, voranzukommen.

Am 4. April präsentierte die Band die energiegeladene zweite Single Bønescraper. Die Veröffentlichung beinhaltet ein neues Musikvideo sowie die Ankündigung der Bønescraper-LP-Edition von Unatøned, die am 17. Juni versendet wird. Das Musikvideo, das von Mike Sloat inszeniert wurde, kann jetzt hier angesehen werden:

Streamt Bønescraper hier: https://machinehead.bfan.link/bonescraper

Machine Head kommentieren: „This one is for those of us with darkness in our heart a song about love lost and a song for those who fail at love… but keep on trying… hence we scrape our bones to numb the pain.“

