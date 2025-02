Machine Head: kündigen monumentales 11. Album „Unatøned“ für den 25.04.2025 an

Seit mehr als drei Jahrzehnten führt der Gründer/Sänger/Gitarrist Robb Flynn, die Verkörperung der Entschlossenheit, die Bay Area-Ikonen Machine Head auf einen kompromisslosen Weg – einen Weg, der von Trotz, Neuerfindung und einem unermüdlichen Streben nach Weiterentwicklung angetrieben wird. Unatøned, das elfte Album der Band, wird am 25. April über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Unatøned ist ein Beweis für Dynamik, ein bis an die Grenzen gehendes Album, geformt aus kreativer Disziplin und dem stetigen Antrieb, voranzukommen. Anlässlich der Ankündigung enthüllt die Band die erste Single Unbøund. Seht das energiegeladene Musikvideo, bei dem Mike Sloat Regie führte.

Unatøned ist ab sofort im Pre-Order in den folgenden Formaten erhältlich:

• CD Jewel

• LP

o Tan with Black & Red Swirl

o Clear

o Black & Grey Marbled

Geschrieben von unterwegs – unterwegs on the road, in Hotelzimmern und auf verschiedenen Kontinenten – spiegelt es die rohe Energie ihrer Rückkehr in den weltweiten Festivalzirkus nach einer elfjährigen Pause wider. Unatøned wurde zwischen Juli 2023 und Dezember 2024 in Robb’s Jam Room, in den Sharkbite Studios und Drop Of Sun Recording aufgenommen. Das Album wurde von Robb Flynn sowie Zack Ohren produziert, der auch für die Technik verantwortlich war. Das Mischen und Mastering übernahmen Colin Richardson und Chris Clancy bei Audioworks UK und das Mastering der Platte übernahmen Ted Jensen und sein Assistent Justin Shturtz. Die einzige Ausnahme war der Track Landscape Øf Thørns, der von Flynn und Joel Wanasek produziert wurde, die neben Zack Ohren auch für das Mixen der Single verantwortlich waren. Machine Head beauftragten erneut Seth Siro Anton, das Album-Artwork zu gestalten.

Nach elf Alben sind Machine Head immer noch so stark, relevant und unaufhaltsam wie eh und je.

Unatøned Tracklist:

1. Landscape Øf Thørns

2. Atømic Revelatiøns

3. Unbøund

4. Øutsider

5. Nøt Løng Før This Wørld

6. These Scars Wøn’t Define Us

7. Dustmaker

8. Bønescraper

9. Addicted Tø Pain

10. Bleeding Me Dry

11. Shards Øf Shattered Dreams

12. Scørn

Machine Head sind:

Robb Flynn – Vocals & Guitars

Jared MacEachern – Bass & Vocals

Reece Scruggs – Guitar

Matt Alston – Drums

