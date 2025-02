Le Fly: gehen im November auf „20 Jahre Le Fly Tour“ mit 13 Konzerten

Le Fly ist eine Hamburger Band die mit ihrer ätzend fröhlichen Gute-Laune jedes Festival und jeden Club in Bewegung versetzt und dabei Rock, Rap, Ska und Reggaeso souverän verlötet, als seien es eineiige Vierlinge. Oldschooler würden sagen Crossover. Le Fly sagen St.Pauli Tanzmusik und feiern 2025 ganzjährig ihr 20 jähriges Bestehen als Live-Band mit circa 50 Konzerten und einem Live-Album.

Begonnen hat das Geburtstagsjahr 2025 Jahr mit einer Veröffentlichung – der längst überfälligen Live-LP! Überfällig, da LE FLY eine der stärksten Livebands Deutschland ist. Die Band kommentiert diese Unterstellung: „Live spielen ist das was uns ausmacht und was wir am liebsten machen: Live auf einer Bühne, laut, um die Ohren und in die Beine.“

Le Fly trümmerten in ihrer bisherigen Bandgeschichte schon über 500 Konzerte. Los ging es 2005 mit ersten Gigs auf WG-Partys. Erstmals öffentlich in Erscheinung getreten sind die St. Paulianer mit Hang zum hyperaktiven Unterhaltungsextrem auf einer Veranstaltung namens Rock meets Rap im legendären Hamburger Kiez Club Molotow. 2008 folgten erste Festival-Shows, und ab 2009 bis einschließlich 2025 sind Le Fly die weltweit einzige Band, die seitdem und durchgängig jedes einzelne Jahr auf das Deichbrand eigeladen wurde. Neben den jährlichen ausschweifend zelebrierten Festival-Sommern sind Le Fly seit 2010 auch regelmäßig auf den Club-Bühnen in ganz Deutschland und darüber hinaus zu erleben. Vereinzelt spielten Le Fly auch Konzerte im Ausland, bisher in Russland, Dänemark, der Schweiz und Luxemburg. Geträumt wird bandseitig von einer baldigen Konzertreise nach Südamerika. Signale verdichten sich nach der 2024 mit der kolumbianischen Band Doctor Krápulaveröffentlichen Video-Single AI.

Als support durften Le Fly bisher u.a. für ZSK, Panteon Rococo, The Offspring, die Rogersoder die 257 erseröffnen. Auf ihren bislang vier Studio-Alben und zahllosen weiteren Singles, allesamt größtenteils im DIY-Verfahren aufgenommen, produziert und über das bandeigene Label St. Pauli Tanzmusik veröffentlicht, reihte sich eine Song gewordene Hüpfburg an die nächste. Die Band hat sich jedoch seit La Vie, Oder Was? (VÖ 2022) in Sachen Genre-Durcheinander ein wenig verdichtet. Den Fokus bilden die drei großen „R’s“: Rock, Reggae und Rapin der Le Fly typischen Radikalverdichtung mit sofort ins Ohr gehenden Hooks wie in der Single-Auskopplung L’amour, dem aktuell am meisten gestreamten Le Fly Titel. Gefolgt von St.Pauli Tanzmusik, einem neun Minuten Posse-Song mit zahlreichen Feature-Acts, u.a. Liedfett, Sondaschule, Jaya The Cat, 257ers, Flo Mega und Captain Gips von Neonschwarz.

20 Jahre Le Fly – Tour: präsentiert von kingstar & kulturnews

06.11.2025 Nürnberg, Club Stereo

07.11.2025 München, Backstage

08.11.2025 Stuttgart, Club Cann

13.11.2025 Köln, Helios

14.11.2025 Leipzig, Naumanns

15.11.2025 Bremen, Schlachthof

20.11.2025 Düsseldorf, Ratinger Hof

21.11.2025 Hannover, Faust

22.11.25 Kiel, Pumpe

27.11.2025 Berlin, Badehaus

28.11.2025 Frankfurt, Nachtleben

29.11.2025 Münster, Sputnikhalle

06.12.2025 Lübeck, Treibsand