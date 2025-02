P.O.D.: veröffentlichen in Kooperation mit Andrés Giménez von A.N.I.M.A.L. die gemeinsame Version ihres Hits „I Won’t Bow Down“

Die mit Platin ausgezeichneten Superstars P.O.D. haben eine neue Version ihrer Hitsingle I Won’t Bow Down in Zusammenarbeit mit Sänger/Gitarrist Andrés Giménez von der argentinischen Metal Band A.N.I.M.A.L. veröffentlicht.

Das Original stammt aus ihrem letzten Studioalbum Veritasvon 2024. „Ich bin sehr glücklich, dass ich diese wunderbare Einladung erhalten habe, eine neue englisch/spanische Version zu machen. Das ist wirklich fantastisch“, sagt Andrés. „P.O.D. und A.N.I.M.A.L. sind so etwas wie eine Bruderschaft. Ich habe aufrichtigen Respekt, Bewunderung und Wertschätzung für P.O.D.“

Giménez war Mitbegründer von A.N.I.M.A.L., die in den 1990er Jahren mit ihrer Mischung aus Groove und Thrash Metal aus der Szene von Buenos Aires heraus explodierten. Sie feierten große Erfolge, indem sie in Argentinien ausverkaufte Shows spielten und durch Latein- und Nordamerika sowie Europa tourten. Sie spielten mit Bands wie Pantera, Bad Religion, Megadeth, Sepultera und Slipknot und nahmen im Jahr 2000 an der legendären Warped Tour neben Green Day, No Doubt, NOFX und Papa Roach teil. Sie haben acht Studioalben veröffentlicht, darunter 1998 das Album Poder Latino, das von Max Cavelera produziert wurde und an dem Robert Trujillo, Christian Olde Wolbers (Fear Factory) und Jimmy DeGrasso (Megadeth/ Suicidal Tendencies/ Ozzy Osbourne) mitwirkten.

P.O.D.-Gitarrist Marcos Curiel fügt hinzu: „Auf unserer Reise durch das Leben tauchen bestimmte Songs auf, die bei unserer Generation und denen, die noch kommen, einen tiefen Eindruck hinterlassen. I Won’t Bow Down ist eines dieser Juwelen. Er ist in jedem Sinne des Wortes von Herzen kommend und durch und durch hymnisch.“



P.O.D. werden die US-Hardrocker Godsmack als Gäste auf ihrer Godsmack World Tour 2025 von März bis April begleiten.

Die Tour beginnt am 22.03.2025 mit einer ausverkauften Show in der Sofia Arena in Bulgarien und führt dann durch Rumänien (Bukarest), Ungarn (Budapest), Polen (Gliwice), Österreich (Wien), Kroatien (Zagreb), Tschechien (Prag), Deutschland (München, Berlin, Offenbach), Großbritannien (London), Belgien (Brüssel) und endet mit zwei Shows in Deutschland, Hamburg und schließlich am 12.04.2025 in der Turbinenhalle in Oberhausen.

Darüber hinaus hat die Band eine Reihe von europäischen Headline-Terminen angekündigt: am 13.04.2025 im 013 in Tilburg, Niederlande, am 16.04.2025 im Roxy in Prag, Tschechische Republik und am 18.04.2025 im Progresja in Warschau, Polen.

Sonny Sandoval über die Tour: „Wir freuen uns so sehr darauf, nach Europa zurückzukehren und unser neues Album Veritas mit unseren Freunden Godsmack und Drowning Pool zu feiern. Wir wissen, dass dies die Rock’n’Roll-Show sein wird, an die man sich erinnern wird.“

Im Mai letzten Jahres veröffentlichten P.O.D. ihr elftes Album Veritas über Mascot Records. Das Album war ein Top-10-Hit in den U.S. Billboard Current Hard Rock-, Current Rock- und Current Alternative-Albumcharts und hat bereits 48 Millionen Streams übertroffen.

29.03.2025 Vienna, Gasometer

01.04.2025 Leipzig, Haus Auensee

02.04.2025 Munich, Zenith

04.04.2025 Berlin, Columbiahalle

05.04.2025 Offenbach, Stadthalle

11.04.2025 Hamburg, Inselpark Arena

12.04.2025 Oberhausen, Turbinenhalle