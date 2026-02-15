Machine Head: spielen am 06.05.2026 in der MHP Arena in Ludwigsburg

Machine Head zählen zu den Vertretern ihres Genres, die konstant nach vorne schauen. Am 06.05.2026 kommt die Thrash Metal-Band, die ihren Sound immer wieder neu definiert, am Ende aber immer doch ganz sie selbst bleibt, nach Ludwigsburg in die MHP Arena.

Auch nach mehr als drei Jahrzehnten, die seit der Veröffentlichung ihres legendären Debütalbums Burn My Eyes vergangen sind, gehören die kalifornischen Metal-Giganten Machine Head zu den vitalsten und erfolgreichsten Formationen in der Historie des globalen Thrash Metal. Stilistisch stets am Puls der Gegenwart, zugleich signifikant eigenständig und damit absolut zeitlos, hat sich das Quartett trotz seiner kompromisslosen, massiv grollenden Soundästhetik gleich mit dem ersten Album in die Herzen und in die Topstar-Liga der weltweiten Metal-Gemeinde gespielt – und behauptet diesen exponierten Status seither mit jedem weiteren Album. Hierzulande sogar in besonderem Maße, denn auch ihr aktuelles, im vergangenen April erschienenes elfte Album Unatøned kletterte wie schon seine vier Vorgänger bis in die Top Ten der deutschen Albumcharts.

Unatøned, das sich stilistisch an den tonnenschweren Groove-Metal ihres Debütalbums anlehnt, ist ein direkter Gegenentwurf zum vorangegangenen Konzeptalbum Of Kingdom And Crown: Statt ausufernder Prog-Metal-Walzen von bis zu zehn Minuten Länge bleiben die Songs mit Vorsatz alle unter der Vier-Minuten-Marke und legen ihren Fokus auf überraschende Harmonie- und Stimmungswechsel, die man so aus dem Thrash-Metal sonst nicht kennt.