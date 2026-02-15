Unzucht: haben Single und Video zum Song „Neon Dom“ veröffentlicht

Unzucht präsentieren mit Neon Dom die erste Single und gleichzeitig den Titeltrack ihres neuen Studioalbums Neon Dom, das am 15. Mai über Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Neon Dom zeichnet die dystopische Vision einer Menschheit am Abgrund – gefangen im digitalen Overkill. Der Song wirkt wie eine düstere Prophezeiung mit verzweifeltem Blick auf die Zerstörung einer Welt, die uns längst entglitten ist.

Mit dem Album Neon Dom läuten Unzucht eine neue Ära musikalischer Finsternis ein, ohne dabei die Suche nach einem erlösenden Licht aufzugeben. Das Werk vereint brachiale Intensität mit tiefschwarzer Emotionalität und erschafft ein Klangpanorama, das gleichermaßen herausfordert, überwältigt und fasziniert.

Die Songs wirken wie ein kontrollierter Sturz in eine von Schatten durchzogene Welt – getragen von wuchtigen Gitarren, kompromisslosen Rhythmen und der neuen Stimme von Frontmann Timm, der Schmerz, Wut und unerschütterliche Stärke in pure Energie transformiert.

Neon Dom ist mehr als ein Album – es ist ein Befreiungsschlag. In Feuerregen heißt es programmatisch: Auf Dunkelheit folgt Licht und ich brenne alle Brücken nieder. Wie ein Phönix aus der Asche erheben sich Unzucht neu – als musikalischer Monolith, dessen wahre Wucht sich erst entfaltet, wenn man bereit ist, sich den eigenen Dämonen zu stellen.

Thematisch bewegt sich das Album an den Grenzen menschlicher Existenz: innere Konflikte, ein Schlachtfeld aus Ängsten, der Zerfall vermeintlicher Sicherheiten – und dennoch die unermüdliche Suche nach Hoffnung in einer Welt, die zunehmend entgleitet.

Neon Dom atmet Dunkelheit in all ihren Facetten. Kein Zurück mehr. Hier beginnt die Reise in das Herz der Finsternis – erschaffen aus den Scherben menschlicher Zerbrechlichkeit und neu geschmiedet im Feuer eines unbeugsamen Willens.