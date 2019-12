Glowing Ember Festival Tour: Termine 2020

In genau drei Monaten (am Freitag, den 29. Februar 2020) fällt im Ruhrgebiet der Startschuss und die Glowing Ember Festivals gehen in die vierte Runde!

In insgesamt sieben Städten (Oberhausen, Hamburg, Berlin, Leipzig, Erfurt, Nürnberg und Frankfurt am Main) ist die Festival-Tour im nächsten Jahr erneut zu Gast. Nach der erfolgreichen dritten Auflage konnten auch für 2020 wieder namhafte Headliner, erfahrene Metal-Bands und talentierte Newcomer gebucht werden. Was zeichnet die Glowing Ember Festivals aus? Neben den starken Live Shows steht vor allem die breite Vielfalt des Heavy Metal im Vordergrund. Es gibt also bei jedem Event eine Menge Abwechslung auf die Ohren, denn verschiedenste Spielarten des Metal werden jeweils an einem Abend auf der Bühne präsentiert!

www.facebook.com/glowingemberfestivals/

Glowing Ember Festival

29.02.2020 Oberhausen – Helvete

07.03.2020 Hamburg – Logo

20.03.2020 Berlin – Slaughterhouse

21.03.2020 Leipzig – Halle 5

27.03.2020 Erfurt – From Hell

03.04.2020 Nürnberg – Z-Bau

30.05.2020 Frankfurt / Main – Das Bett