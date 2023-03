Voltwechsel: veröffentlichen neuen Song vom kommenden Album

Heute können die Newcomer von Voltwechsel mit einem neuen Song aufwarten. Fiktion Oder Real ist die nächste Auskopplung des am 24.03.2023 erscheinenden Albums Frei Und Doch Gefangen. Das Video wurde von Marco Pessl (MP Pictures) produziert, als Schauspieler fungiert Roman Müller.

Die Band kommentiert den Titel: „Was ist Fiktion, was ist real? Manchmal verschwimmen die Grenzen fließend. Immer wieder werden wir alle hin- und hergerissen sein zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir glauben zu sehen. Genau das haben wir in dem Video ziemlich gut umsetzen können“

Video Fiktion Oder Real:

Hier kann man Frei Und Doch Gefangen vorbestellen: www.gloryandfame-shop.de/Voltwechsel

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: