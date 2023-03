Blackberry Smoke: live im Carlswerk Victoria, Köln

Am Mittwoch, dem 15.03.2023 kommen die Südstaaten nach Köln. Die gefeierte amerikanische Southern-Rockband Blackberry Smoke kommt ins Carlswerk Victoria!

Aufgrund der Corona-Situation musste die Band die Karten neu mischen und Änderungen in der Tour-Planung vornehmen. Die für Februar 2022 geplanten Deutschlandkonzerte ihrer You Hear Georgia – Tournee wurden um ein Jahr auf März 2023 verschoben. Der Termin am 15.03.23 ist der Nachholtermin für das Konzert vom 10.02.22. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Auch auf der Position des Special Guests gibt es Neues zu vermelden, so ist für 2023 die Read Southall Band dabei. Die vier Oklahomen bieten mit ihrem einzigartigen Red Dirt / Southern Rock bei jeder Show ein Rock ’n‘ Roll-Erlebnis.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 ist die Band unermüdlich auf Tour und hat sich eine starke und treue Fangemeinde aufgebaut. Blackberry Smoke genießen den Ruf eine der besten Livebands ihres Metiers zu sein. Ihre Musik war auch in der Fernsehserie Yellowstone zu hören und sie traten in der NBC-Sendung Last Call with Carson Daly auf. Neben ihrer Arbeit als Musiker engagieren sich Blackberry Smoke auch für wohltätige Zwecke und haben bereits fast 500.000 Dollar für die Kinderkrebsforschung gesammelt.