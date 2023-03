Blackberry Smoke: ab 08.03. auf Deutschland-Tour

Blackberry Smoke kommen ab 8. März endlich auf Europa-Tour und präsentieren ihr aktuelles Album You Hear Georgia live:

08.03.2023 Stuttgart – LKA-Longhorn

10.03.2023 München – Backstage Werk

12.03.2023 Berlin – Huxley’s Neue Welt

13.03.2023 Wiesbaden – Schlachthof Wiesbaden

15.03.2023 Köln – Carlswerk Victoria

You Hear Georgia ist eine Hommage an den tiefen Respekt der Band für ihre Wurzeln. In den zehn Songs des Albums verkörpern Blackberry Smoke weiterhin das reiche musikalische Erbe Georgias, wie sie es in den letzten zwei Jahrzehnten getan haben, und ehren die Menschen, Orte und Klänge ihres Heimatstaates.

Neben Blackberry Smoke – Starr (Gesang, Gitarre), Richard Turner (Bass, Gesang), Brit Turner (Schlagzeug), Paul Jackson (Gitarre, Gesang) und Brandon Still (Keyboards) – sind auf dem Album auch die Special Guests Jamey Johnson (Lonesome For A Livin‘) und Warren Haynes (All Rise Again) sowie der Background-Gesang von The Black Bettys zu hören.