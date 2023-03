Da Oide Schlog – Aufn 12er

Fazit

Da Oide Schlog, die Mundart Rockband jenseits des Weißwurst-Äquators, will mit ihrem Album einen Aufn 12er geben. Das gelingt am besten mit den beiden ersten Songs Aufn 12er und Prachtweib. Nachdem das Prachtweib abgehandelt ist, bedient man auch gerne mal einen Kinderrefrain und lässt die Festzeltkultur, ebenso wie bayerische Folklore in ihrem Mei Heisl aufleben. Da Oide Schlog ist so geblieben, wie man ihn kennt: Bayern Rock mit Trompete und humorvollen Texten. Sie können halt nicht aus ihren Lederhosen fahren.



Anspieltipps: Aufn 12er, Prachtweib und Landsknecht