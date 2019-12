Opeth: englische Version des neuen animierten Kurzfilms für „Ingen Sanning Är Allas/ Universal Truth“ veröffentlicht

Die schwedischen Prog-Metal/ -Rock Legenden Opeth bereiten sich auf ihre kommende Wintertour 2020 in Nordamerika mit ihren Labelkollegen von Graveyard vor. In der Zwischenzeit veröffentlicht die Band einen düsteren und unheimlichen Kurzfilm für den schwedischen Song Ingen Sanning Är Allas von ihrem kürzlich über Moderbolaget/ Nuclear Blast erschienenen Album In Cauda Venenum. Am Montag erschien wie angekündigt das Video zur englischen Version des Songs, Universal Truth.

Seht euch hier das Video für Universal Truth an:

Seht euch auch die schwedische Version, Ingen Sanning Är Allas, an:

Das Video geht Opeths kommender Nordamerikatour 2020 voraus, auf der die Band auch zweimal im legendären Apollo Theater in New York spielen wird, ebenso wie im Ryman Auditorium in Nashville und dem berühmten Hollywood Palladium in Los Angeles. Tickets sind hier erhältlich: http://www.opeth.com/tour-dates.

Opeths 13. Album, In Cauda Venenum, wurde seit seiner Veröffentlichung Ende September diesen Jahres stark von Fans und Kritiken gelobt und wurde auch in die Decibel Magazine’s Top 40 Alben von 2019 und Loudwire’s “66 Best Metal Albums of the Decade: 2010-2019” gewählt. Das Album, das in zwei verschiedenen Versionen – Englisch und Schwedisch – veröffentlicht wurde, enthält eine ganze Reihe von außergewöhnlichen Tracks wie unter anderem Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand und Svekets Prins / Dignity.

Bestellt In Cauda Venenum in zahlreichen physischen Formaten hier: www.opeth.com/stores

Downloadet oder streamt die beiden Versionen des Albums:

Englisch: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumENG

Schwedisch: http://geni.us/OpethInCaudaVenenumSWE

Seht Opeth live auf einer der folgenden Shows:

Support: The Vintage Caravan

29.11. – 01.12. IND Pune – Bacardi NH7 Weekender

02.12 CH Shanghai, Mao Livehouse

03.12 CH Beijing, Mao Livehouse

05.12 JP Osaka, Club Quattro

06.12 JP Tokyo, Zepp Tokyo

08.12 HK Hong Kong, Music Zone

10.12. AUS Adelaide – Thebarton Theatre

11.12. AUS Perth – Astor Theatre

13.12. AUS Melbourne – Palais Theatre

14.12. AUS Sydney – State Theatre

15.12. AUS Brisbane – The Tivoli

12.1 NO Oslo, Sentrum Scene

13.1. SE Stockholm – Circus

15.1. FI Helsinki – Ice Hall

Main Support Graveyard:

13.02. USA Cleveland, OH – The Agora Ballroom

14.02. USA Chicago, IL – Riviera Theatre

15.02. USA Detroit, MI – Royal Oak Music Theatre

17.02. USA Worcester, MA – Palladium

18.02. CDN Montréal, C – Mtelus

19.02. CDN Toronto, ON – Rebel

21.02. USA New York, NY – Apollo Theater

22.02. USA New York, NY – Apollo Theater

23.02. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

25.02. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room @ Old National Centre

26.02. USA Nashville, TN – Ryman Auditorium*

28.02. USA Houston, TX – House of Blues

29.02. USA Dallas, TX – The Pavilion @ Toyota Music Factory

01.03. USA Kansas City, MO – Arvest Bank Theatre @ The Midland*

02.03. USA Denver, CO – Mission Ballroom

04.03. USA Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

*no Graveyard