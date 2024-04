Glowing Ember Festival Tour: präsentiert Milking The Goatmachine in Erfurt

Am Samstag, dem 13. April 2024, gastiert diese einzigartige Festivaltour in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt im Oberhausener Club Helvete. Doch jetzt wirft bereits ein weiteres Event seine Schatten voraus. Am 27. April startet die nächste Festivalshow im Club From Hell Erfurt. Als Headliner sind die legendären Milking The Goatmachine dabei!

Die Tickets können hier vorab bestellt werden: Tickets Glowing Ember Festival Erfurt 2024

Milking The Goatmachine

Mit ihrem kompromisslosen Mix aus Death Metal und Grindcore haben sich Milking The Goatmachine inzwischen eine große Fangemeinde erspielt und sind auf den größten Metalfestivals in Deutschland (u.a. Summer Breeze Open Air, Party.San Metal Open Air) aufgetreten. Die letzten beiden Alben (Nach Uns Die Grindflut und Neue Platte) der Band um Goatleeb Udder und Goatfreed Udder waren in den offiziellen deutschen Charts platziert. Die Neue Platte (erschienen im August 2023) stellt das Quartett am 27.04.2024 erstmals live in Erfurt vor. Wir freuen uns sehr, dass sie 2024 beim Glowing Ember Festival dabei sind!

[Soon]

Das Dark Metal-Trio [Soon] hat inzwischen über 400 Konzerte im gesamten Bundesgebiet gespielt und dabei mit zahlreichen renommierten Acts die Bühne geteilt. Die Band hat dabei immer wieder mit ihrer energiegeladenen Liveshow das Publikum begeistert! Die Songs von [Soon] sind geprägt von einer Mischung aus Melodie und Härte: Sie bestechen durch eingängige Refrains, melodischen Gesang, treibende Drums und markante Gitarren-Soli.

Syntension

Syntension verbinden modernen und traditionellen Progressive Metal mit reichlich rohem Metal à la Avenged Sevenfold, Godsmack und Metallica. Das Quintett ist in der Vergangenheit bereits im Vorprogramm von Ektomorf, Legion Of The Damned und Harakiri For The Sky aufgetreten. Syntension haben inzwischen zwei Alben veröffentlicht, die in der Fachpresse gut bewertet wurden und aus denen die Band bestimmt auch am 27.04.2024 einige Kostproben live darbieten wird.

Toxic Traits

In den Songs der Nu-Metal-Band Toxic Traits werden schwere Riffs mit energiegeladenen, modernen Singalongs und mitreißenden Texten kombiniert. Im Oktober 2022 hat das Erfurter Quartett seine Debütsingle herausgebracht, und wir freuen uns auf die intensive Liveshow von Toxic Traits!

Alazia

Die Band Alazia gründete sich im Jahr 2022. Das Quintett spielt druckvollen Metalcore und hat erste Live-Erfahrungen bei Gigs (z.B. Beispiel gemeinsam Devil May Care) sammeln können. Die Debüt-EP von Alazia Dare To Soar, wurde am 1. Dezember 2023 veröffentlicht und aktuell arbeitet die Band bereits an neuer Musik.

Facebook Veranstaltung Erfurt: VI. Glowing Ember Festival Thüringen

Facebook Veranstaltung Oberhausen: VII. Glowing Ember Festival Nordrhein Westfalen

Die Glowing Ember Festival Tour geht weiter. Für 2024 stehen noch vier Termine fest:

13.04.2024 Oberhausen – Helvete

27.04.2024 Erfurt – Club From Hell

15.06.2024 Hamburg – Logo

20.07.2024 Nürnberg – Z-Bau

Die Glowing Ember Festival Tour wird seit 2016 veranstaltet. Im Fokus stehen dabei regionale Bands sowie jeweils namhafte Headliner. So konnten in den letzten Jahren starke Bands aus allen Stilrichtungen des Heavy Metal präsentiert werden wie unter anderem Majesty, Macbeth, Sacred Steel, Nitrogods, The Very End, Masterplan, Wizard, Revolution Eve, Squealer uvm.

