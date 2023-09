Summer Breeze Open Air 2023 vom 16.08. bis 19.08.2023 in Dinkelsbühl – Dienstag/Mittwoch

Veranstaltung: Summer Breeze Open Air 2023

Ort: Flugfeld des Aeroclub, Flugplatzstr.1, 91550 Dinkelsbühl

Webpräsenz: Website, Facebook, Instagram

Datum: 16.08. – 19.08.2023

Kosten: Festivalticket ab 222 € (inkl. Camping und Vorverkaufsgebühr), Tageskarten 89,99 €. Parkticket und Frühanreise (Dienstag) kostet extra.

Veranstalter: Silverdust GmbH

Besucher: ca. 45.000 – 50.000

Bands : Abbath, Abbie Falls, Ad Infinitum, Ahab, Amenra, Archspire, Be’lakor, Beartooth, Blackbriar, Bleed From Within, Bloodbath, Brand Of Sacrifice, Capra, Cobra The Impaler, Corvus Corax, Decapitated, Drain, Dying Fetus, Eluveitie, End, End Of Green, Endseeker, Epica, Excrementory Grindfuckers, Extinction A.D., Fit For An Autopsy, Gaerea, Gatecreeper, Get The Shot, Grave Digger, Groza, Gutalax, Hammerfall, Hatebreed, I Am Morbid, Imminence, In Extremo, In Flames, Iotunn, Kanonenfieber, Kataklysm, Killswitch Engage, Knocked Loose, Knorkator, Legion Of The Damned, Lionheart, Long Distance Calling, Malevolence, Marduk, Megadeth, Milking The Goatmachine, Mono Inc, Motorjesus, Nanowar Of Steel, Noctem, Obituary, Of Virtue, Orbit Culture, Osiah, Paddy And The Rats, Party Cannon, Powerwolf, Rage, Schizophrenia, Sepultura, Setyøursails, Shadow Of Intent, Signs Of The Swarm, SkÁlmÖld, Sleep Token, Soen, Soilwork, Stick To Your Guns, Storm Seeker, Tankard, Terror, The New Roses, The Spirit, Traitor, Trivium, Trollfest, Twilight Force, Unto Others, Versengold, Vorga, While She Sleeps, Wolfheart, Zeal & Ardor

Abgesagt : Envig, Nonpoint, Novelists

Übersicht – Direkt zu unseren Highlights vom Summer Breeze Open Air 2023



Tag 1 – Mittwoch, 16.08.2023

Tag 2 – Donnerstag, 17.08.2023 (noch ein wenig Geduld – Bericht folgt in Kürze)

Tag 3 – Freitag, 18.08.2023 (noch ein wenig Geduld – Bericht folgt in Kürze)

Tag 4 – Samstag, 19.08.2023 (noch ein wenig Geduld – Bericht folgt in Kürze)

Während Festivals wie das Wacken oder die slowenischen Metaldays in Regen und Schlamm versanken, entscheidet sich das Wetter beim Summer Breeze Open Air 2023 tendenziell für das andere Extrem. Namensgerecht grillt die Sonne die rund 45.000 Festivalbesucher:innen tagsüber mit meist hochsommerlichen Temperaturen jenseits der 30 Grad, ein gelegentliches Lüftchen sorgt kurzzeitig für Erfrischung. Die Hitze setzt vielen Festivalfans auf dem an Sonnenschutz armen Hauptgelände jedoch sichtbar zu, jeder Zentimeter Schatten erzielt maximalen Publikumszuspruch. In den sozialen Medien wünschen sich manche mehr Schattenplätze, andere kälteres Bier.

Die für Mittwoch und Donnerstag angekündigten Unwetter bringen unangenehme Erinnerungen an das Vorjahr und sonst nur ein wenig Regen – Glück gehabt, Summer Breeze. Weniger glücklich ist die Tatsache, dass es auch in diesem Jahr wieder Beschwerden über Grabscher und sexuelle Übergriffe gibt. Im Awareness-Zelt des Festivals stehen rund um die Uhr Kontaktpersonen bereit. Die Polizei Mittelfranken zog insgesamt jedoch eine positive Bilanz und dokumentierte zwei sexuellen Belästigungen.

Übrigens: Eine aktuelle STRG_F Recherche – Übergriffe und Nazi-Merch: Was geht beim Metal? – untersucht das Thema und hat bei Wacken, Party.San und Summer Breeze nachgefragt. Bei der Summer Breeze Pressekonferenz konfrontierten die Redakteurinnen die Festivalorganisation mit beim Breeze gekauften Merch aus dem rechtsradikalen Umfeld. Das Summer Breeze reagierte umgehend und ließ die entsprechenden Merch-Stände schließen.

Dienstag, 15.08.2023

Wie im Vorjahr können sich Ungeduldige und Partyextremisten bereits am Dienstag zum Warm-up treffen, um die Nackenmuskeln dieses Jahr mitundeinzugrooven. Davor galt es jedoch lange Anreisestaus zu erdulden, was bei vielen Fans für Unmut sorgte. Womöglich hatte die diesjährige-Situation mehr Besucher:innen denn je motiviert, so früh wie möglich genzu pilgern. Jemand sagt: „Ist sowieso nur eine Frage der Zeit, bis dasoffiziell über fünf Tage oder noch länger läuft.“

Mittwoch, 16.08.2023

Der Megamittwoch mit Megadave



Als Stadtmenschen beginnen wir den Tag im schönen Dinkelsbühl und meistern die erste Challenge, als der Fahrer des Festivalshuttles unwirsch die Türen schließt, als wir gerade den Bus betreten wollen. Auch irgendwie Wall of Death. Diesen insgesamt sehr unterhaltsamen Fahrer werden wir im Verlauf des Summer Breeze noch öfter sehen. Die Gesichter der meisten Mitfahrenden erzählen Geschichten von ausgeprägter Müdigkeit. Wie krass habt ihr gestern schon gefeiert? Ok, wir auch. Schon wieder Blasmusik Illenschwang verpasst.

Beim Weg zum Infield passieren wir eine sehr entspannte Security, den üblichen Camping-Wahnsinn sowie Rekrutierungsstände von Bundeswehr und einer Krankenkasse. Derweil haben Corvus Corax die Main Stage eröffnet und dürfen sich über massives Interesse freuen. Wer hat gesagt, dass niemand Mittelalter-Bands sehen will?

Die T-Stage, die mit Motiven des vor knapp zehn Jahren verstorbenen Michael Trengert geschmückt ist, rocken Gatecreeper. Die US-amerikanische Death Metal Truppe konkurriert mit der wie immer riesigen Schlange vor dem Summer Breeze Merchstand, doch der erste Bühnenbereich ist bereits ordentlich gefüllt. Das Publikum reckt die geballten Fäuste in die Luft und kreist kollektiv mit den Köpfen. Als Sänger Chase Mason einen Pit verlangt, lässt sich die Menge nicht lange bitten.

Auf der Main Stage hauen jetzt Kataklysm gut gelaunt dem saftig gefüllten Bühnenumfeld musikalisch aufs Maul. Die Doublebass-Gewitter der Kanadier sind bis ins hinterste Eck spürbar und das moshwütige Volk springt in die Grube. Das reicht Frontmann Maurizio Iacono natürlich nicht, der das Publikum stetig anfeuert und den Grabenschlampen ordentlich Arbeit beschert. Es darf gesurft werden. Den Arte-Stream nutzt Iacono für Grüße an die Familie daheim, bevor Kataklysm zum Finale nochmals das Gaspedal durchdrücken. Starker Auftritt.

Ein rischtösch schönes dickes Ding steht mit Malevolence auf der T-Stage. Die Engländer aus Sheffield walzen mit ihrem druckvollen Metalcore/Hardcore souverän alles platt, Gitarrist/Sänger Konan Hall lässt stimmlich Pantera Feeling aufkommen. Zudem hat er Geburtstag. Frontmann Alex Taylor lässt die Menge wissen, dass sich der Bandkollege ja nichts anderes als einen riesigen Pit wünscht. Und ja, das Breeze weiß, wie man ein Geschenk macht. Dazu reichen wir jede Menge Crowdsurfer:innen. Hochkonjunktur für die Grabenschlampen.

„So würden Sodom klingen, wenn die ihre Instrumente beherrschen würden,“ sagt ein Besucher und lässt sich auf die belgische Death/Thrash Kombo Schizophrenia ein, die auf der Wera Tool Rebel Stage spielen – vor vergleichsweise kleiner Menge. Denn Publikumsmagnet Epica heizt dem Breeze parallel auf der Main Stage pyromanisch ein. Neue Fans dürften Schizophrenia trotzdem gewonnen haben. Nicht wenige vorbeispazierende Besucher:innen drehen plötzlich ab und finden sich vor der Wera Tool Rebel Stage wider. „Was’n das? Cooles Zeug!“

Den nächsten Leckerbissen gibt es wieder auf der T-Stage, wo es richtig voll geworden ist. Die Schotten Bleed From Within haben zahlreiche Corewürmer und wollen das Breeze tanzen sehen. Vor der Bühne arbeiten die Fans routiniert alle Pitmanöver bis zur obligatorischen Wall of Death ab, die frühen Abendstunden lassen Pyro und Lichtshow gut zur Geltung kommen. Das bringt auch Soilwork-Sänger Björn Strid in Stimmung, der für einige Screams auf der Bühne vorbeischaut. „Ihr seid die beste Show unserer Tour“, ruft Frontmann Scott Kennedy und erntet frenetischen Applaus. Ob das stimmt oder nicht, ist in diesem Moment egal. Zum Abschluss gönnt sich Kennedy ein Bad in der Menge.

Neben Epica steht mit Ad Infinitum heute eine weitere Symphonic Metal Band auf dem Programm, die das Publikum sofort für sich vereinnahmen kann. Frontfrau Melissa Bonny hat die Menge fest im Griff.

Derweil spielt auf der Main Stage bereits der erste große Headliner – wenn nicht: der Größte. Megadave aka Megadeath ist da. Wer nichts anderes macht, ist jetzt vor der Main Stage. Dass es mittlerweile regnet, stört die wenigsten und wer heute noch nicht den Nacken bemüht hat, entfesselt jetzt alle Kraftreserven. Während die üblichen Pit Warrior direkt vor der Bühne ausrasten, analysieren andere das Gitarrenspiel der Thrash Metal Ikone. Überlasst Bandkopf Dave Mustaine etwa die meisten Soli seinem Kollegen Kiko Loureio? Ist das überhaupt schlimm, da auch der Brasilianer durchaus das Etikett „Gitarrengott“ verdient? Es gilt: Headbangen und Staunen.

Ihr erinnert euch an jene Leuts, die nicht bei Megadeath sind? Genau, die stehen nämlich bei Soilwork. Die Melodic Death Metal Veteranen spielen vor allem Stücke vom aktuellen Album Övergivenheten, sorgen jedoch freilich auch mit älteren Stücken für Begeisterung. Der einstündige Auftritt – inklusive Revanche von Bleed From Within Sänger Scott Kennedy – vergeht wie im drei, zwo, eins: Flug.

Jetzt aber Schluss mit Lustig, weil Black Metal. Macht trotzdem unglaublich viel Spaß: Vorga. Die in Karlsruhe verortete Band stellt das menschliche Hörvermögen direkt mit dem Soundcheck vor eine beachtliche Herausforderung. Verdammt, ist das laut. Gleichzeitig beginnt es im Publikum penetrant nach Marihuana zu riechen. Vorga will „Gefühle der Ehrfurcht und Hoffnungslosigkeit einfangen, die wir beim Blick in den Nachthimmel empfinden“ (Eigenbeschreibung). Das Publikum hat Bock. Die Band um Frontmann Пешо Спейса – UV-Corpsepaint kommt immer gut – untermauert den von heftigem Double Bass Terror getriebenen Auftritt durch eine stimmige Lichtshow, in deren Zentrum ein gleißend neonrotes Pentagramm die Schwärze der Nacht durchschneidet.

Sepultura gehören zum Kaliber „geht ja immer“ und die Brasilianer legen auf der T-Stage direkt ein dickes Brett auf. Ja, das knallt. Als zweiten Track gleich mal Territory rausballern. Die Menge dreht durch und erlebt ein energetisches Set ohne Durchhänger, bei dem Sänger Derrick Green die eine oder andere Ansage auf Deutsch einstreut. „Haben die Ratamahatta schon gespielt?“, will ein Fan wissen, der sich kurz vor Ende des Auftritts in die Menge schiebt. Dann erklingt genau jener Evergreen und besagter Fan kann sich vor Freude kaum halten.

Nicht weniger ekstatisch geht es auf der Main Stage zu, wo In Extremo das Summer Breeze singen und tanzen lassen. Dass die Band mit einigen Minuten Verzögerung begonnen hat, ist schnell vergessen. Den Auftritt des „Bierzeltmetals“, wie es ein Fan (!) nennt, krönt ein eindrucksvolles Feuerwerk.

Die Leidtragenden der In Extremo Headliner-Sause sind zunächst Extinction A.D., die vor vergleichsweise leerem Publikum starten müssen. Das stört die Jungs aus Long Island, New York, USA allerdings überhaupt nicht. Sie mischen tongewaltig ein extremes Gemisch aus Thrash und Hardcore, was zu später Stunden wie ein Lebenselixier wirkt. Großartig! Hartgesottene wandern danach zu Nanowar Of Steel, die auf der T-Stage mehr oder weniger gelungen parodistisch über diverse Heavy Metal Genres herfallen.

Unser Bericht zum Summer Breeze Donnerstag folgt in Kürze.

