Buchtitel: Die Toten Von Fehmarn

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 416 Seiten

Genre: Krimi, Roman

Release: 17.05.2023

Autor: Eric Berg

Link: https://www.penguin.de/Paperback/Die-Toten-von-Fehmarn

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1245-4

In Die Toten Von Fehmarn, dem neuesten Krimiroman von Eric Berg, entführt uns der Autor in eine Welt voller Geheimnisse und tödlicher Intrigen. Mit 416 Seiten Spannung und Rätseln in deutscher Sprache entfaltet sich eine Geschichte, die am 17.05.2023 im Blanvalet Verlag das Licht der Welt erblickte. Dieser fesselnde Krimi entfaltet sich auf der malerischen Insel Fehmarn und verspricht ein packendes Leseerlebnis. In ihrem dritten Fall ermittelt Doro Kagel, die erfahrene Ermittlerin, auf dieser idyllischen Insel, die mehr zu bieten hat, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Das Buch ist als handliches Taschenbuch mit einer stabilen Broschüre erhältlich und bietet somit sowohl ein visuell ansprechendes Cover als auch eine leichte Handhabung für alle Leserinnen und Leser.

Acht Freunde tragen acht Geheimnisse, von denen eines lebensgefährlich ist. Völlig unerwartet erhält Doro Kagel einen Anruf, der sie aus der Bahn wirft. Ihr ehemaliger Jugendfreund Jan-Arne, zu dem sie seit etlichen Jahren keinen Kontakt mehr hatte, wurde auf Fehmarn brutal ermordet. Kurz vor seinem tragischen Tod flüsterte er Doros Namen. In diesem Moment werden in Doro längst vergessene Erinnerungen wach an ihren letzten Besuch auf der Insel vor vielen Jahren. Sie erinnert sich an den jungen Vagabunden Bolenda, dessen Leiche sie und ihre Clique damals am Weiher gefunden haben. Dieser mysteriöse Todesfall wurde nie aufgeklärt. Außerdem erinnert sie sich an das „Geheimnisspiel“, das sie und ihre Freunde damals gespielt haben. Unter leichtem Alkoholeinfluss hatten alle acht Freunde anonyme Geheimnisse auf Zettel geschrieben. Doro entschließt sich, nach Fehmarn zu reisen und trifft dort auf ihre alten Freunde, die sie lange Zeit nicht mehr gesehen hat.