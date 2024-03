Alaina Urquhart – Die Jagd

Buchtitel: Die Jagd

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 288 Seiten

Genre: Thriller

Release: 11.01.2024

Autor: Alaina Urquhart

Link: https://www.penguin.de/Taschenbuch/Die-Jagd

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Taschenbuch, eBook

ISBN-Nummer: 978-3-453-44184-2

Willkommen zu einer aufregenden Jagd! Die Jagd, der Thriller von Alaina Urquhart, entführt den Leser in eine Welt voller Geheimnisse und unerwarteter Wendungen. Mit einer Seitenanzahl von 288 und in deutscher Sprache präsentiert der Heyne Verlag das Werk, welches sowohl als handliches Taschenbuch als auch als praktisches eBook erhältlich ist. Veröffentlicht wurde der düstere Thriller am 11.01.2024, der von Frank Dabrock ins Deutsche übersetzt wurde. Viele spannende Aspekte bringt die wissenschaftsbegeisterte Autorin Alaina Urquhart in die Story. Die Co-Moderatorin des bekannten Podcasts Morbid: A True Crime Podcast beweist auch an der Feder ein feines Händchen.

Die Story von Die Jagd:

In den Sümpfen Louisianas lauert eine düstere Gefahr: Ein grausamer Serienmörder, der sich an medizinischen Experimenten ergötzt, treibt sein tödliches Spiel. Der hochintelligente Psychopath verspottet die Polizei und stellt eine bedrohliche Herausforderung dar. Die einzige Hoffnung ruht nun auf Dr. Wren Muller, der herausragenden Forensikerin der Südstaaten. Mit ihrem umfassenden Wissen und ihrer langjährigen Erfahrung als Gerichtsmedizinerin soll sie den Mörder zur Strecke bringen. Bisher hat sie jeden Fall gelöst, dem sie sich gestellt hat. Doch diesmal stößt sie an ihre Grenzen, denn obwohl immer mehr Opfer auf ihrem Seziertisch landen, fehlen greifbare Beweise. Ein lebensgefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt, das Dr. Muller an den Rand ihrer Fähigkeiten bringt.