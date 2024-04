John Grisham – Die Entführung

Buchtitel: Die Entführung

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 384 Seiten

Genre: Roman

Release: 28.02.2024

Autor: John Grisham

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU, E-Book

ISBN-Nummer: 978-3-453-27429-7

Mit 40 Romanen hat John Grisham in den letzten Jahren eine Menge Erfahrung gesammelt und diese erfolgreich zu Papier gebracht. Das brachte ihm den Titel als Starautor ein und sorgte bereits in der Vergangenheit für Weltbestseller. Sein neues Buch Die Entführung ist die große Fortsetzung des Weltbestsellers Die Firma. Die deutsche Übersetzung von Imke Walsh-Araya und Bea Reiter kommt auf 384 Seiten und wurde Ende Februar über den Heyne Verlag herausgebracht. Erhältlich ist die Veröffentlichung als Buch, E-Book und Audiobook.

Die Story von Die Entführung:

Anderthalb Jahrzehnte sind vergangen, dass Mitch McDeere zusammen mit dem FBI seine kriminelle alte Firma hat auffliegen lassen. Mittlerweile arbeitet er in der größten Anwaltskanzlei der Welt in Manhattan. Dann holt ihn das längst vergessene Verbrechen wieder ein. Als ihn ein Kollege in Italien um einen Gefallen bittet, findet sich Mitch erneut im Fokus eines komplexen wie brutalen Konflikts wieder. Durch eine hohe Lösegeldzahlung soll er eine verstrickte Geiselnahme ohne Blutvergießen beenden, doch die Situation ist heikel und lässt keinen Platz für Fehler. Schnell gerät er in größte Gefahr, das ist jedoch nicht alles – alle seine Liebsten werden zu potenziellen Opfern seiner Widersacher.