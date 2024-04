Fynn Jacob – Das Blut Der Nordsee

Buchtitel: Das Blut Der Nordsee

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 320 Seiten

Genre: Krimi, Roman

Release: 13.04.2024

Autor: Fynn Jacob

Link: https://www.penguin.de

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Taschenbuch, eBook

ISBN-Nummer: 978-3-453-44196-5

Die Nordseeküste ist ein immer beliebterer Fleck für kriminelle Romane. Sowohl Ostfriesland als auch Friesland liegen neben den Inseln wie Sylt oder Helgoland immer wieder im Fokus. Der Tatort dreht mit Wotan Wilke Möhring an der Küste und viele Schriftsteller zieht es ans Meer. Woher dieser Hype gerade kommt, kann man nur spekulieren. Auf der einen Seite steht das Meer für Sommer und Urlaub, die beschriebenen Orte wurden selber schon in der Freizeit besucht, auf der anderen liegen die kalte Winterlandschaft und die Einsamkeit des Nordens. Diese Kombination dürfte wohl das Erfolgsrezept meiner Heimatregion sein. Fynn Jacob setzt mit seinem zweiten Buch der Jaspari und Van Loon Krimireihe nach dem Debüt Die Toten Von Friesland den Weg fort. Auf 320 Seiten bringt er das Ermittler-Duo in Stellung. Veröffentlicht wurde der zweite Teil der Serie Mitte März über den Heyne Verlag.

Die Story von Das Blut Der Nordsee:

Journalistin Teeske Saathoff von der nordfriesischen Insel Föhr wird weit weg von ihrer Heimat in den Niederlanden tot aufgefunden. Die Vermutung, dass sie ein Opfer einer Straftat geworden ist, liegt nah? Iska van Loon und Marten Jaspari übernehmen die Ermittlungen und stoßen auf Teeskes Kontakte zum umstrittenen Erd- und Wasserbauunternehmen Epsilon, das für den Küstenschutz an der Nordsee verantwortlich ist. Hat die Journalistin Informationen über die Firma gesammelt, die sie schlussendlich in Gefahr gebracht haben? Der Fall zieht weite Kreise bis in politische Ebenen, zudem werden unerwartete Geheimnisse um Teeske Saathoff und deren Familie offengelegt. Die beiden Ermittler Iska und Marten stehen unter enormem Druck, schnell die gewünschten Ergebnisse zu liefern. Schließlich liegen die Deiche an der Nordseeküste im Fokus der Ermittlungen und die nächste Sturmflut steht bereits vor der Tür …