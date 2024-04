Octoploid: stellen Musikvideo zu erster Single ‚Human Amoral [feat. Tomi Joutsen]‘ online

Über mehrere Jahre hinweg arbeitete Bassist Olli-Pekka „Oppu“ Laine (Amorphis, Barren Earth, Mannhai) an seinem neuen Projekt namens Octoploid, aus dessen Debütalbum Beyond The Aeons es heute endlich die erste digitale Single zu hören gibt. Human Amoral bietet einen bunten Strauß an Einflüssen, die letztendlich ihren Weg auf das am 5. Juli 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinende Werk gefunden haben. Den Gesang zum Song steuerte Oppus Amorphis-Bandkollege Tomi Joutsen bei, der mit seinen harschen Tönen einerseits einen klasse Kontrast zu den eingestreuten melancholischen Melodien bildet, diese andererseits mit seiner markanten Stimme aber auch wunderbar ergänzt. Der dezent psychedelischen Stimmung, die dem Stück anhaftet, wird insbesondere mit Octoploids allererstem Musikvideo, das ab sofort auf YouTube verfügbar ist, Ausdruck verliehen.

„Human Amoral ist eine Kombination aus Folk-, Prog- und Death-Metal-Elementen und verkörpert somit den Octoploid-Sound und damit auch meine musikalischen Einflüsse“, fügt Oppu hinzu.

Beyond The Aeons entstand im E-Studio (Sipoo, Finnland), wo Petri Majuri (u.a. Hanoi Rocks, Michael Monroe) die acht Tracks abmischte und David Castillo (u.a. Katatonia, Leprous, Opeth) das Album masterte. Orion Landau (u.a. Carcass, Yob, Russian Circles) rundete das prachtvolle Gesamtpaket mit seinem verträumten Artwork ab.

Beyond The Aeons Tracklist:

1. The Dawns In Nothingness [feat. Mikko Kotamäki] *

2. Coast Of The Drowned Sailors [feat. Tomi Koivusaari & Janitor Muurinen] *

3. Human Amoral [feat. Tomi Joutsen] *

4. Shattered Wings [feat. Petri Eskelinen] #/%

5. Beyond The Aeons #/%

6. The Hallowed Flame [feat. Mikko Kotamäki] *

7. Concealed Serenity [feat. Mikko Kotamäki] %

8. A Dusk Of Vex [feat. Jón Aldará | physisch: Langversion; digital: Edit] ^/%

Bonustrack (nur physisch):

9. Monotony [feat. Petri Eskelinen] %

* Kim Rantala (Keyboards)

# Samu Leminen (zusätzliche Leadgitarren)

^ Ile Laaksomaa (zusätzliche Leadgitarre)

% Kasper Mårtenson (Keyboards)

Weitere Infos zu Octoploid, Oppu und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: