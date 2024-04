Rage: haben neue Single inkl. Lyricvideo veröffentlicht

Heute erscheint mit Toxic Waves (Single Edit) die neue Rage Single, inklusive eines sehenswerten Lyric Videos. Der Song in voller Länge ist auch auf dem neuen Doppel-Studioalbum Afterlifelines enthalten.

Peavy Wagner: „Die Verschmutzung unseres Planeten erreicht einen nie dagewesenen Höhepunkt, die Systeme brechen zusammen.“

Das Lyricvideo ist hier zu sehen:

Das neue Album Afterlifelines ist veröffentlicht und kann hier bestellt werden: https://RageSPV.lnk.to/Afterlifelines

Rage live 2024:

30.04. Hademarschen – Hademarscher Hof

03.05. Dresden – Tante Ju

09.05. Siegburg – Kubana

10.05. Braunschweig – Rock In Rautheim

11.05. Trier – MJC

12.05. Bochum – Zeche

15.05. Nürnberg – Hirsch

16.05. Augsburg – Spectrum

17.05. Burglengenfeld – VAZ

18.05. Lindau – Club Vaudeville

19.05. Bensheim – Musiktheater Rex

04.07. Ballenstedt – Rockharz Festival

06.07. Dietingen – Wolfweez Festival

07.07. Bestwig – Fort-Fun Abenteuerland (mit Orden Ogan)

12.07. Coesfeld – Rock am Turm

02.08. Wacken – Wacken Open Air

09.08. Büdesheim – Krawall’O’Rock

30.08. Schramberg/Tennenbronn – Metalacker

31.08. Rheinfelden – NordRock Schwaben Festival

06.09. Eystrup – Just For Fun Open Air

07.09. Herne – Rock Spektakulum

09.11. CH-Sarnen – UrRock Festival

15.11. Lebach – Rock Meets Benefiz

07.12. Crailsheim – Metal Im Hangar

28.12. Neustadt a.d. Orla – Up To 11 Festival

http://www.rage-official.com/

https://de-de.facebook.com/RageOfficialBand/

https://www.instagram.com/rageofficialband/