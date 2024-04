Lansdowne: veröffentlichen „Bury Me Reimagined“-EP und kündigen Tourdates mit Red an

Nach Veröffentlichung ihres aktuellen Studioalbums, Medicine (erschienen im Februar 2023 über AFM Records) sowie ihrer erst kürzlich veröffentlichten Bury Me Single, legen die US-Rocker von Lansdowne nun mit ihrer neuesten EP Bury Me Reimagined nach! Die EP ist am vergangenen Freitag digital über AFM Records erschienen, und ab sofort hier verfügbar: https://Lansdowne.bfan.link/Bury-Me-Re

„Als wir Bury Me schrieben, wurde uns klar, wie emotional der Song sein kann“, verrät Leadsänger Jon Ricci. „Es ist eine Reise vom Herzschmerz zur Heilung, und die Jungs und ich hatten das Gefühl, dass eine abgespeckte Version dabei helfen würde, die Verletzlichkeit in der Geschichte zum Ausdruck zu bringen. Ich liebe die erhabenen Streicher und den rohen Ansatz des Gesangs. Wir freuen uns euch zwei Seiten des ein und desselben Songs zu präsentieren, die eine kraftvoll und die andere neu interpretiert, um intimer zu sein.

Als große Country-Fans dachten wir, dass dies eine unterhaltsame Möglichkeit wäre, unseren Fans mit Bury Me In Georgia von Kane Brown etwas anderes zu bieten. Natürlich haben wir es aufgrund des Titels ausgewählt, aber es war auch wieder eine Gelegenheit, einen großartigen Song neu zu interpretieren und unseren Fans Zugang zu einer anderen Seite von Lansdowne zu ermöglichen.“

Tracklist:

1. Bury Me (original Version)

2. Bury Me (stripped Version)

3. Bury Me In Georgia (Cover by Kane Brown)

In ihren mehr als 15 Jahren Bandgeschichte haben Lansdowne zwei Billboard-Radiosingles veröffentlicht, über 100 Millionen Streams und Views auf verschiedenen Plattformen eingespielt und ihre Songs an Marken wie iRobot, die NFL, MTV und Morel lizenziert. Das von Fans- und Kritikern gefeierte, aktuelle Lansdowne Album, Medicine, ist am 03.02.2023 über AFM Records erschienen.

Seit ihrer Gründung ist die Band aus der Rock-Szene nicht mehr wegzudenken. So spielten Lansdowne weltweit unzählige Shows, darunter 2007 eine Tour für die US-Truppen in Kirgisistan, Afghanistan und Kuwait, und teilten sich die Bühnen mit Rock-Größen wie Theory Of A Deadman, Puddle Of Mudd, Creed, Black Stone Cherry, Ice Nine Kills, Pop Evil oder zuletzt mit den schwedischen Rock Ladies von Thundermother. Nun haben Lansdowne weitere Europa + UK Dates bekannt gegeben, als Special Guests der Nashville Rocker von Red! Erlebt die Bands live an folgenden Terminen:

Weitere Infos & News zu Lansdowne auf:

www.lansdownemusic.com

www.facebook.com/lansdownemusic