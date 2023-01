Lansdowne: feiern Premiere zu neuem „Filthy“ Musikvideo

Am 3. Februar 2023 erscheint mit Medicine das brandneue Studioalbum der US-Rocker Lansdowne.

Seit ihrer Gründung ist die Band aus der Hard Rock Welt nicht mehr wegzudenken. So spielten Lansdowne weltweit unzählige Shows, darunter 2007 eine Tour für die US Truppen in Kirgisistan, Afghanistan und Kuwait, und teilten sich die Bühnen mit Rock-Größen wie Theory Of A Deadman, Puddle Of Mudd, Creed, Black Stone Cherry, Pop Evil und vielen weiteren.

In ihren mehr als 15 Jahren Bandgeschichte haben sie zwei Billboard-Radiosingles veröffentlicht, über 100 Millionen Streams und Views auf verschiedenen Plattformen eingespielt und ihre Songs an Marken wie iRobot, die NFL, MTV und Morel lizenziert.

Während sich Lansdowne auf ihre kommende Album Veröffentlichung einstimmen, und nachdem es hierzu bereits erste Single-Auskopplungen wie Burn Brighther, Halo und den Album Titeltrack als Vorgeschmack gab, folgt mit einem brandneuen Video zu Filthy ein weiterer, saftiger Nachschlag!

Seht das neue Video der Band hier:

„Wir sind alle von Sucht betroffen, entweder als Süchtiger oder als jemand, der einen Süchtigen liebt und möchte, dass ihm geholfen wird“, sagt Sänger Jon Ricci. „Die Welt ist vernetzter und doch isolierter denn je. Drogen, Alkohol, Sex, Schmerz, Social Media, Erfolg – wir alle sind süchtig nach etwas und oft allein mit unseren Gedanken und Problemen, wenn wir eigentlich ein Gespräch und Unterstützung brauchen. Wir wenden uns nach innen, wenn wir aber die Hand ausstrecken und erreicht werden müssten. Filthy ist ein Blick in diese Abhängigkeiten, wie sie unser Leben übernehmen können und was passieren kann, wenn wir versuchen, alleine loszulassen.“

Das neue Lansdowne Album Medicine erscheint am 03.02.2023 über AFM Records, Vorbestellungen sind HIER möglich!

Weitere Infos & News zu Lansdowne auf:

www.lansdownemusic.com

www.facebook.com/lansdownemusic