Brunhilde: veröffentlichen „Are The Kids Alright Again?“

Are The Kids Alright Again?, fragen Brunhilde auf ihrer neuen Single, und spielen mit diesem Titel auf die legendären The Who und ihren Song The Kids Are Alright an!

„Are The Kids Alright? ist auf unserem aktuellen Album 27 vertreten und erzählt von jenem Who-Konzert am 3. Dezember 1979 in Cincinatti, das traurige Berühmtheit erlangte, weil vor Konzertbeginn eine Massenpanik ausbrach, bei der elf Menschen den Erstickungstod fanden“, erklärt Brunhilde Frontfrau Caro.

Caro weiter: „Wir haben Are The Kids Alright? jetzt zur Single-Veröffentlichung noch einmal frisch aufpoliert. Die Neuauflage heißt nun Are The Kids Alright Again? und ist kürzer, komprimierter und dadurch dynamischer. So zündet der Song einfach besser!“

Die neue Single ist sowohl Schlusspunkt des aktuellen Albums als auch Startschuss und Inspiration für den neuen Brunhilde Longplayer, der im III. Quartal 2023 erscheinen soll.

Caro: „Ganz klar: Die Neuaufnahme von The Kids Are Alright hat uns im Studio die Richtung für das nächste Album gewiesen. Brunhilde werden dynamischer und punkiger – zündender, mehr auf den Punkt. Man könnte auch sagen: gezielter auf die Zwölf!“