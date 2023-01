Moonrock – Mindless Creatures

Artist: Moonrock

Herkunft: New York, USA

Album: Mindless Creatures

Spiellänge: 70:40 Minuten

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Release: 1999, Re-Release: 06.10.2022

Label: Classic Metal Records

Link: https://moonrockshmoulikavigaldanishetrit.bandcamp.com/releases

Bandmitglieder:

Moonrock Songs 1-12:

Gesang – Shmoulik Avigal

Gitarre – Dani Shetrit

Bass – Eric Klaastad

Schlagzeug – Dennis Monroe

Keyboards – Kenn Distin

Vision Songs 13-16:

Gesang – Shmoulik Avigal

Gitarre – Tom Jude

Bass – Jose Ferro

Schlagzeug – Chris Crooken

Tracklist:

01. The Shaman Song

02. Mindless Creatures

03. Sins Of The Father

04. The Master

05. Hell And Back

06. Feel’s Like Home

07. Terror

08. My Own Man

09. Screaming Out

10. Believe It’s Yours

11. Rebel Heart

12. Jeckyl And Hyde

13. Vision with Shmoulik Avigal & Tom Jude – Wrong Side Of Love

14. Vision with Shmoulik Avigal & Tom Jude – Damn Dark Night

15. Vision with Shmoulik Avigal & Tom Jude – Falling In Love

16. Vision with Shmoulik Avigal & Tom Jude – Changes

RIP Shmoulie Avigal 1944 – 2020? So steht es auf der Banderole? Es geht um den Sänger Sami Avigal. Er wurde am 05.08.1944 in Marokko geboren, (nicht 1954, wie im Internet irrtümlich steht). 1955 sind seine Eltern mit ihm nach Israel gezogen. Schnell fühlte er sich zum gerade aufkommenden Rock ’n‘ Roll hingezogen und gründete in Israel seine ersten Rhythm Bands. 1979 ging Sami, der sich mittlerweile Shmoulie Avigal nennt, in die Niederlande und schloss sich der Rock Band The Mover an. Über die niederländischen Bands Hammerhead, Picture oder auch Horizon führte sein Weg nach New York, wo er sich Mitte der 80er The Rods anschloss. Ende der 80er landete er bei der Band Vision von Tom Jude (Warhead, Doro …), einer Hard Rock Truppe aus Cortland NY (ab Song 13 auf der CD). Einige Bands später war es endlich so weit. 1997 gründete er mit Dani Shetrit Moonrock ( Shetrit begleitet Shmoulie auch nach Moonrock noch). Aus der Zusammenarbeit entstand 1999 ein Demo mit dem Namen Mindeless Creatures. Es sollte aber noch über 20 Jahre dauern, bis Mindeless Creatures über Classic Metal Records erscheinen soll. Shmoulie Avigal, der am 30.07.2020 an Krebs verstarb, hat die Veröffentlichung leider nicht mehr miterlebt. Die CD kommt mit Banderole und 16-seitigem Booklet. Im Booklet ist der Werdegang von Shmoulie umrissen und die ganzen 12 Texte von Moonrock Mindeless Creatures. Die Bonussongs von Vision aus dem Jahr 1989 wurden ausgelassen. Moonrock machen Metal mit schweren Gitarrenriffs, ähnlich wie Black Sabbath zu Tony Martin Zeiten. Die Stimme von Shmoulie Avigal ist sehr kraftvoll und strotzt von Energie.

Für eine Demoaufnahme hat die Scheibe einen guten Sound. Ich habe reguläre Studioalben im Schrank, die schlechter klingen. Schwere Gitarrenriffs, gut hörbaren Bass mit einem Keybord Soundteppich, der die Lücken füllt und das ganze mächtiger macht. Der Gesang von Avigal ist großartig. Das einzige Minus für mich ist das Schlagzeug, welches mir persönlich nicht organisch genug ist. Wenn man das berühmte Haar sucht … Vision kommt etwas hardrockiger daher. Die Gitarre nicht so schwer, die Drums etwas flotter. Dass zehn Jahre zwischen den Aufnahmen liegen, hört man nicht unbedingt. Das Ganze wurde gut angeglichen, sodass man nur am Stil hört, dass es sich um eine andere Band handelt.