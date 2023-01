21. Dong Open Air: verkündet erste Bands

Das Dong Open Air freut sich, die erste Bandwelle verkünden zu können. Und denkt an den Beginn des Vorverkaufs am kommenden Sonntag!

„Niemand Geringeres als die Spielmänner von Saltatio Mortis führen das heutige Paket an! Als Straßenmusiker und Dauergäste auf Mittelaltermärkten angefangen, haben sie mittlerweile jedes ihrer letzten vier Alben auf Platz 1 der Charts katapultiert und – viel wichtiger – auch die größten Bühnen der Nation mit ihrer Spielfreude zum Wackeln gebracht. Als wäre das nicht genug, standen zuletzt auch noch scheuklappenfreie Kooperationen u. a. mit Electric Callboy, Hämatom und FiNCH an – alle erfolgreich, versteht sich. Höchste Zeit also, dass Saltatio Mortis ihr Stelldichein auf dem Dong geben!

Einmal mehr dürfen wir außerdem eine der erfolgreichsten Pagan-Metal-Bands der Welt begrüßen. Vor allen Dingen, weil Eluveitie jedes Mal, also 2018, 2015 und auch schon 2007 das Dong auf beeindruckende Art zum Beben gebracht haben, haben wir sie mit ihrem letzten Album Ategnatos und der brandneuen Single Exile Of The Gods natürlich wieder eingeladen.

Zum ersten Mal dabei sind Peter Tägtgren und seine schon ziemlich legendäre Band Hypocrisy. Wobei nicht klar ist, wer eigentlich legendärer ist. Peter als Mastermind von Hypocrisy und Pain und Produzent von u. a. Dimmu Borgir, Sabaton, Amon Amarth und Immortal. Oder eben Hypocrisy, die seit Anfang der 90er-Synonym für schwedischen Melodic Death Metal sind. Im Juli habt ihr bei uns die Gelegenheit, es selbst herauszufinden!

Damn!escape rauschen zur Unterstützung aus Lüneburg an und bringen Kick-Ass-Rock vom Feinsten mit. Ihr Debütalbum Devil’s Friend wird beim Dong noch kein Jahr auf dem Buckel haben und auf entsprechend frischen Gitarren-Soli-Spaß dürft ihr euch einstellen!

Call Of Charon ballern außerdem mit Death Metal aus Duisburg rein. Ihr Debüt Plaguebearer kam immerhin schon Ende 2019 kurz vor Pandemiebeginn raus. Die über 100 Konzerte, die sie schon gespielt haben, sind vor dem Hintergrund aber immer noch keine Selbstverständlichkeit. Da hat jemand richtig Bock und freut sich auf einen grandiosen Festivalsommer!

Stellt euch also den Wecker für den kommenden Sonntag, wenn um 12 Uhr mittags unser VVK startet – und haltet die Augen nach weiteren Bands auf!

Falls ihr also auch schon wieder Bock auf drei Tage Sommerfestival habt, notiert euch den Termin fett im Kalender und sichert euch Early-Bird-Tickets, solange es sie gibt.

On Fire

euer Dong Team“

https://www.facebook.com/DongOpenAir

https://www.dongopenair.de/de/home