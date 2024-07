Dong Open Air: letzte Infos vorm Festival

Das Dong Team hat noch ein paar Informationen für euch. Doch lest selbst:

Seid ihr bereit?

Hier noch mal in aller Kürze ein paar wichtige Informationen:

Tickets sind im Dong–Onlineshop noch bis zum Tag vor ihrer Gültigkeit erhältlich! Außerdem könnt ihr noch über Metaltix ordern – oder vor Ort am Kassencontainer Tickets kaufen!

Ihr findet euer Ticket nicht mehr? Loggt euch in den Dong-Shop ein und schickt es euch erneut zu!

Anfahrt und Aufstieg:

– Am Donnerstag öffnen unsere Parkplätze um 8:00 Uhr. Der Campground auf dem Berg um 9:00 Uhr.

– Wer ein Park-Ticket im VVK erstanden hat, biegt auf die Parkplätze an der Geldernschen Str. 168 zum Berg hin ab.

– Wer noch kein Ticket hat, hält sich an P2 auf der gegenüberliegenden Seite.

– Wie immer: Die Autos bleiben am Fuß des Berges stehen.

– Der Weg hoch geht zu Fuß oder für 4 € mit dem Taxishuttle. Abfahrtsort ist der Fuß der Himmelstreppe.

– Die Himmelstreppe selbst ist aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Rund um euer Camp:

– Camping ist in jedem Ticket inklusive – ihr braucht kein Extraticket.

– Auf dem Campground herrscht kein Glasverbot – in der Festivalarea aber schon.

– Kohlegrills und offenes Feuer sind verboten. Gaskocher sind kein Problem!

– Bitte verursacht so wenig Müll wie möglich und nutzt die Container und Tonnen zur Entsorgung. Achtet bitte besonders darauf, dass Scherben, Zigarettenstummel und sonstiger Kleinscheiß nicht auf dem Boden landet.

– Campervans und Wohnmobile: Ihr könnt auf den Parkplätzen stehen, wenn ihr ausreichend Parktickets habt (insbesondere, wenn euer Fahrzeug größer ist als ein handelsüblicher PKW). Es gibt keinen speziellen Camperparkplatz und keine zusätzliche Infrastruktur.

Bargeld, Essen, etc.:

– Bitte bringt Bargeld mit! Mit Ausnahme der Kassencontainer läuft voraussichtlich alles in Bar.

– Warum? Für dauerhaft funktionale Kartenzahlung braucht man stabiles Internet und das mobile Internet auf der Halde ist leider nicht so zuverlässig. Getränkemarken und Abendkasse können an den Kassencontainern mit Karte (EC + Kredit) gezahlt werden.

– Zum Essen: Wir haben dieses Jahr ein paar Änderungen vorgenommen. Macht euch bereit für Foodtrucks mit „dem alten Thai“ (aka, der Thailändische Stand, der sich langjährig bewiesen hat!), Burger, Pizza, Döner und deftigen Rind(sbraten)gerichten.

– Der Underberg Festival Truck wird auch mit Cocktails da sein!

– Frühstück gibt es im Partyzelt – mehr Details zum Menü findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen.

– Im Partyzelt könnt ihr tagsüber übrigens auch Schatten tanken, euch erholen und Kaltgetränke schlürfen.

Noch mehr Infos? Durchstöbert gerne mal unser Facebook und Instagram – da haben wir schon viel beantwortet und posten Updates, Running Order etc.

Kommt gut an – wir arbeiten auf Hochtouren, damit es auch dieses Jahr ein großartiges Wochenende gibt!

Wir freuen uns auf euch!

Ziemlich auf Höchstrotation

euer Dong Team