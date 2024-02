Dong Open Air 2024: bestätigen vier neue Bands

Der Veranstalter vom Dong Open Air 2024 hat sage und schreibe vier Ergänzungen für das Line-up für euch vorbereitet.

The Night Eternal aus dem Herzen des Ruhrpotts spielen Heavy Metal und haben sich bereits auf der einen oder anderen Großveranstaltung bewiesen. Sie hüllen Genre-Klänge der NWOBHM in ein düsteres Gewand und mischen brennende Riffs und eingängige Melodien zu einer exzellenten Mischung.

Vulture Industries kochen euch progressiven Metal mit großzügigen Prisen aus Gothic, Avantgarde, Doom und Industrial Metal. Wilde Mischung bei den Norwegern? Live sogar noch besser! Und ihr 2023er Album bringen sie auch noch mit.

Subterranean Masquerade haben verstanden, was Progressive Metal alles kann – Ein gekonntes musikalisches Crossover: Elemente aus dem Death und Symphonic Metal mischen die israelischen Jungs mit klassischen Streichinstrumenten und orientalischen Einsprengseln.

Nephylim haben mit ihrem Debütalbum „Severance of Serenity“ 2020 eine schwarze Perle am Metalhorizont geschaffen. Die niederländischen Wacken Metal Battle Gewinner erfreuen die Herzen all derer, die sich im nordischen Melodic Death Metal heimisch fühlen.

Die vier Bands gesellen sich zu Behemoth, Blind Guardian, In Extremo, Die Apokalyptischen Reiter, Equilibrium, Deserted Fear, The Night Flight Orchestra, Wucan, Nanowar Of Steel, Drone, Neurotic Machinery, Scarnival, Dust Bolt und Elvellon. Macht euch bereit für drei Tage Tiefenentspannung mit Nackentraining in der Natur Mount Moshmores! Wir sind aber noch nicht durch – also bleibt dran!