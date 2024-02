Motorowl: neues Album „This House Has No Center“ ist erschienen

Die deutsche Rock-Sensation Motorowl präsentiert das fesselnde Video zu All Bells Ring, einem herausragenden Track vom gefeierten Album This House Has No Center, das vor zwei Tagen erschien ist!

Der Song verbindet nahtlos psychedelische Elemente und Hardrock zu einem klanglichen Abenteuer. Das Video, ein visuelles Erlebnis, spiegelt die Komplexität der Musik wider und zeigt alle Seiten vom Motorowl-Sound. Begib Dich mit dieser mitreißenden Veröffentlichung mit Motorowl auf einen kleinen Trip in eine andere Welt…

Hier gehts zum Video von All Bells Ring:

Die Band über den Song:

„All Bells Ring ist einer der ersten Songs, den wir für das Album geschrieben haben und schon eine Weile mit uns herumtragen. Der Song beschreibt eine bedrohliche Atmosphäre in der wir uns konstant befinden, welche ihren Höhepunkt in der Nacht in der alle Glocken läuten findet. Wir haben uns in dem Song ein wenig über unseren Tellerrand bewegt und traditionelles Doom Rock-Riffing mit einer Post Punkigen Hook verbunden. Da wir für das Album sehr viel Soundforschung betrieben haben, wollten wir auch einen bestimmten Sound für den Opener der Platte haben, welcher sich dann aber durch das gesamte Album zieht. Der Noise-Anteil ist recht konstant und gipfelt in All Bells Ring in einem Soundgewitter, das wunderschön von unseren Synthesizern umrahmt wird.“

Das neue Album This House Has No Center kann ab sofort hier bestellt werden: https://link.supremechaos.de/motorowl/

Mehr Infos zu Motorowl (inklusive der Termine für die This House Has No Center Release Shows) und ihrem neuen Album findet ihr hier:

Motorowl online:

https://motorowl.supremechaos.de

www.motorowl.de