North Sea Echoes: Debütalbum „Really Good Terrible Things“ ist am 23.02. erschienen

North Sea Echoes, die neue Band der Fates Warning-Mitglieder Ray Alder und Jim Matheos, hat ihr Debütalbum Really Good Terrible Things am 23. Februar auf Metal Blade veröffentlicht. Zur Feier des Tages hat das Duo ein Musikvideo zu ihrer neuen Single Empty veröffentlicht. Auf die Frage, was die Fans von dem neuen Song erwarten können, antwortet Alder kurz und knapp: „I think this one is pretty dark.“

Seht euch das Video zu Empty hier an:

Das sagt die Presse über Really Good Terrible Things:

„Really Good Terrible Things is a force of nature in its own right, and is worthy of repeated listens from metalheads and non-metalheads alike.“ – Sonic Perspectives

„an album that rewards multiple listens and opens up new sonic moods and territories.“ – Cryptic Rock

„Really Good Terrible Things is neither good nor terrible. These songs are really great things.“ – Progressive Music Planet

Really Good Terrible Things – Tracklist:

1. Open Book

2. Flowers In Decay

3. Unmoved

4. Throwing Stones

5. Empty

6. The Mission

7. Where I’m From

8. We Move Around The Sun

9. Touch The Sky

10. No Maps

Bio:

Das musikalische Vermächtnis von Ray Alder und Jim Matheos ist umfangreich und wird sowohl als Kollaborateure als auch als Einzelpersonen gelobt. Alder war in den letzten 35 Jahren Sänger und Co-Autor der Prog Metal-Helden Fates Warning. Mit ihnen hat er zwischen 1988 (No Exit) und 2020 (Long Day Good Night) zehn Alben aufgenommen. Weitere sieben Alben mit Redemption, zwei Soloalben und die Band A-Z mit Mark Zonder, die 2022 ihr Debüt gab, runden seine Diskografie ab.

Der erfolgreiche und bahnbrechende Gitarrist und Produzent Matheos ist Mitbegründer der Band Fates Warning, die 1984 mit Night on Bröcken auf Metal Blade debütierte. Neben den 13 Alben mit Fates Warning hat Matheos auch mehrere Soloalben veröffentlicht, vier Alben mit dem ehemaligen Dream Theater-Keyboarder Kevin Moore unter dem Namen OSI und seine neue Band Kings Of Mercia, die als Hybrid bezeichnet wird; sie ist heavy, aber kein Metal.

„Throughout Really Good Terrible Things, Matheos and Alder serve up the kind of seductive melancholy Fates Warning fans will recognize,“ sagt Jeff Wagner, Autor des Fates Warning-Buches Destination Onward. „Yet there’s a thoroughly different approach here: vocals are delivered with a sort of nostalgic sadness, and the guitar work is layered in such a way as to feel dreamlike. These are rich sonic landscapes, visiting places haunting, beautiful, spectral and secret. The Matheos/Alder partnership is taken to some new and wonderful places here,“ so Wagner abschließend.

North Sea Echoes – Besetzung

Jim Matheos – Gitarre

Ray Alder – Gesang

