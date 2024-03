Das selbst betitelte Debütalbum Today Was Yesterday wurde über Music Theories Recordings vor gut zwei Wochen veröffentlicht. Dahinter versteckt sich der amerikanische Bassist Angelo Barbera, er ist vor allem für seine Arbeit mit der Robby Krieger Band und The Doors Of The 21st Century bekannt. Kein Wunder, dass Robby Krieger ihm bei seinem ersten Werk tatkräftig mit seiner Gitarre zur Seite steht. Ebenfalls an der Gitarre mit dabei ist Alex Lifeson. Eingetrommelt werden die Stücke von Ty Dennis, der das Quartett abschließt. Technisch servieren Today Was Yesterday einen modernen Alternative-Rock mit vielen progressiven Elementen. Gesanglich kann man Angelo Barbera ohne Probleme anbieten, der Bassist und Multiinstrumentalist macht auch am Mikrofon einen wirklich guten Eindruck.

Der Opener Grace empfängt den Hörer warm und herzlich. Die Tür wird aufgestoßen und öffnet den Weg zu A Louder Silence und On My Own – zwei ebenso starke wie spannende Stücke, die wunderbar ins Gesamtkonzept passen. Die Harmonie der drei Gitarren geht gut ins Ohr, Robby und Angelo sind perfekt eingespielt und zeigen ein dichtes Soundsystem. Ein Höhepunkt ist ganz klar My Dog Is My God, welcher auch als Video veröffentlicht wurde und weiter unten für euch zur Verfügung steht. Today Was Yesterday bringen somit das nötige Niveau mit, haben klare Ideen beim Songwriting und können sich im dichten Genre-Gedränge gleich mit der ersten Scheibe von anderen Bands abgrenzen. Was ein wenig verwundert, ist, dass auf dem Silberling kein Titel mit dem Namen Today Was Yesterday zu finden ist. Oft wird dieser Tripple-Move genutzt, um gleich mit einem Hit im Ohr zu bleiben. Borrowed und My New Low führen aus den zehn Tracks heraus und können das gute Grundgefühl weiter aufrechterhalten. Wer vom neuen Alternative Rock Projekt noch nichts gehört hat, sollte ruhig mal in das Debüt hineinhören.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Today Was Yesterday – Today Was Yesterday in unserem Time For Metal Release-Kalender.