Vhäldemar: veröffentlichen erste Single vom neuen Album

Die spanischen Heavy/Power Metaller von Vhäldemar werden ihr neues Album, welches den Titel Sanctuary Of Death trägt am 9. Mai via MDD Records veröffentlichen! Das mittlerweile siebente Album wird elf brandneue Tracks enthalten, welche die Herzen eines jeden melodischen Power Metal Fans höherschlagen lassen sollte! Nicht umsonst gelten Vhäldemar als eine der größten Heavy Metal Bands Spaniens. Mit Old Kings Visions (Part VII) gibt es ab sofort eine erste Kostprobe als Single auf allen Download und Streamin-Plattformen, einen ersten Blick aufs Album Coverartwork, welches unverkennbar aus den Händen von Darkgrove (u.a. Manowar, Battle Beast) stammt gibt‘s ebenfalls anbei. Be prepared!

Sanctuary Of Death Tracklist:

1. Devil´s Child

2. Dreambreaker

3. Deathwalker

4. Sanctuary Of Death

5. Forevermore

6. Heavy Metal

7. Old King´s Visions (Part VII)

8. Journey To The Unknown

9. Brothers

10. The Rebel´s Law

11. The Last Flame

