Vhäldemar: veröffentlichen Videoclip zum Song „Devil’s Child“

Am 9. Mai erscheint mit Sanctuary Of Death das mittlerweile siebente Studioalbum der spanischen Heavy/Power Metal Institution Vhäldemar! Elf Songs feinster und klassischer Metal mit großartigen Melodien und Hymnen für die Ewigkeit. Nach der ersten Single Old King´s Visions (Part VII) vor einigen Wochen gibt es ab sofort einen amtlichen Videoclip zu Devil’s Child welches zugleich der Opener des Albums ist, auf dem MDD-YouTube-Channel. Der Song erscheint gleichzeitig auch auf allen Streamingplattformen als Single. Check it out

Hier kommt ihr zu Old King´s Visions (Part VII):