Vhäldemar: veröffentlichen „Death To The Wizard“ Videoclip

Am 9. Oktober erscheint mit Straight To Hell das mittlerweile sechste Studioalbum der, bereits Ende der Neunziger gegründeten, spanischen Heavy/Power Metal Legende Vhäldemar, welches in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv auf MDD Records erscheint. Mit Death To The Wizard gibt es nun nach Hell Is On Fire und Afterlife eine weitere Auskopplung als Kostprobe des neuen Silberlings, auf welchem die Spanier zeigen, dass sie auch anno 2020 noch längst nicht zum alten Eisen gehören! Check it Out!

Aufgenommen und produziert wurde das Album in den Chromaticity Studios von Gitarristen und Produzenten Pedro J.Monge. Das Artwork stammt von Darkgrove (u.a. Manowar, Testament).

Straight To Hell Tracklist:

1. Death To The Wizard!

2. My Spirit

3. Afterlife

4. Straight To Hell

5. Damnation’s Here

6. Fear

7. Hell Is On Fire

8. Black Mambo

9. When It’s All Over

10. Old King’s Visions (Part Vi)

Order:

MDD Shop: http://mdd-records.de/vhaldemar (CD + Bundles)

Amazon: https://amzn.to/335PP4N

Band: https://www.vhaldemar.net/tienda/

https://www.facebook.com/VhaldemarOficial/

https://www.vhaldemar.net/