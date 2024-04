Cypecore enthüllen nach der Ballade Make Me Real die letzte Single des gleichnamigen Studioalbums, das am 26.04.24 erscheint. Im Song Doomsday Parade werden noch mal komplett andere Geschütze aufgefahren!

Mit den Worten „Follow me into the ruins of tomorrow“ lädt uns die Band auf eine Reise ans Ende aller Tage ein.