Ivanhoe: geben „Healed By The Sun“ Albumdetails, neues Band-Line-Up und erste Single-Auskopplung bekannt

Die Progressive Metal Band Ivanhoe meldet sich samt Neuzugängen im Line-Up, Gitarrist Chris Lorey und Mathias Biehl (Drums), mit ihrem neuen, neunten Studioalbum Healed By The Sun zurück! Das Album erscheint als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital am 10. Mai 2024 über Massacre Records. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://lnk.to/healedbythesun

Gestern erschien daraus ein Musikvideo zur ersten Single-Auskopplung One Ticket To Paradise:

„Der Song dreht sich textlich um das wachsende Drogenproblem in den USA und Europa, der damit zusammenhängenden Vereinsamung der Betroffenen und das Leben von einem Schuss bis zum nächsten – vom Schuss in der Nacht über den Tiefpunkt (und Kater) des Tages und den nächsten Trip: Die nächste Ausfahrt zu nehmen und mit dem „Drogenticket“ den Trip ins Paradies zu nehmen. Textlich ist der Song inspiriert durch die alten Miami Vice Folgen, von den dunklen nächtlichen Straßen und der leichten Düsterheit früher Folgen“, kommentiert Gitarrist Chris Lorey.

„Der Song ist extrem kurz für Ivanhoe Verhältnisse und stellt musikalisch eine kleine Hommage an Whipping The Flies (vom Album Polarized) dar, der ebenfalls kurz, klar und knackig komponiert ist. Trotzdem zeigt er durch komplexe Riffs und eine ruhige Phase das Wechselbild des Textes auf. Der Song wurde eigentlich aus Moments In Time heraus geschrieben, der musikalisch Ideen für One Ticket To Paradise lieferte.“

Der Songwriting-Prozess erwies sich als eine Reise zurück zu den Wurzeln der Band, wobei alle früheren Ivanhoe-Alben wieder aufgegriffen wurden, jedoch sind laut Ivanhoe die Songs auf dem neuen Album eingängiger und zugänglicher und die Kompositionen anspruchsvoller. Produziert wurde Healed By The Sun von Giovanni Soulas und Chris Lorey, und wurde von Andy Horn in den The Red Room Studios gemixt und gemastert. Das Album Artwork wurde von Michael Krebes designed.

Healed By The Sun Tracklist:

1. Daybreak

2. Healed By The Sun

3. Headnut

4. Moments In Time

5. Goodbye

6. Small Path Home

7. Invictus

8. Picture In My Mind (Bonus Track)

9. One Ticket To Paradise

10. War Of Ages

11. 10C

12. Broken Illusions

13. Awaiting Judgement Day (Re-recorded) – CD-Bonustrack

Ivanhoe sind:

Alex Koch – Vocals

Chris Lorey – Gitarre

Gio Soulas – Bass

Richie Seibel – Keyboard

Mathias Biehl – Drums

Ivanhoe online:

http://www.ivanhoe.de

https://www.facebook.com/ANGELSHOLOGRAM

https://www.instagram.com/ivanhoe.band