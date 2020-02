Ivanhoe: veröffentlichen Video zu „Midnight Bite“

Hier ist es nun, das offizielle Video zur neuen Ivanhoe Single Midnight Bite – schaut es euch ab sofort hier an!

Der Song stammt vom kommenden Albums Blood And Gold, das am 20. März bei Massacre Records erscheinen wird! Ab 20. Februar wird die digitale Single dann auch als Stream bzw. Download verfügbar sein.

Verglichen mit vorherigen Alben, bietet Blood And Gold eingängigere, aber auch kürzere und kompaktere Songs. Hier kann man das Album – das als CD Digipak sowie digital erhältlich ist – bereits vorbestellen » https://lnk.to/bloodandgold

Ivanhoe – Blood And Gold

1. Midnight Bite

2. Broken Mirror

3. Fe Infinita

4. Blood And Gold

5. Martyrium

6. If I Never Sing Another Song

7. Solace

8. Shadow Play

9. Perfect Tragedy

http://www.ivanhoe.de

https://www.facebook.com/ANGELSHOLOGRAM

https://spoti.fi/2U2cD1b