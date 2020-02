The Wild!: neues Album & Tour im März

“In a time where our genre has never seemed more lost, we stay the course, Some of us still believe in rock and roll music and this album is for those of us that do.” Dylan Villain Sänger/Gitarrist

Und das Statement dazu erscheint am 20. März 2020 und heißt Still Believe In Rock And Roll, das dritte Album des kanadischen Quartetts und der Nachfolger von Wild At Heart von 2017.

„Rock ist tot“, sagt Gene Simmons von Kiss. „Dann hat er aber lange nicht in Deutschland gespielt!“, sagt Dylan Villain, Sänger und Gitarrist von The Wild!. Wem darf man jetzt glauben? Einem Veteranen auf Abschiedstour oder einem aufstrebenden Newcomer, dessen neues Album Still Believe In Rock And Roll heißt? Wer hat Recht – der alte, zynische Skeptiker oder der junge, optimistische Draufgänger? Am Ende ist es vielleicht wirklich eine Glaubensfrage.

The Wild! kommen gleich zum Veröffentlichungsdatum mit den schwedischen Rockern von tAKiDA zu uns auf Tour.

20 Mar – Reithalle, Dresden

21 Mar – Huxley’s Neue Welt, Berlin

23 Mar – Große Freiheit 36, Hamburg

24 Mar – Lokschuppen, Bielefeld

25 Mar – Factory Magdeburg

26 Mar – Universum Stuttgart,

27 Mar – Kaminwerk, Memmingen

28 Mar – Airport Obertraubling, Regensburg

29 Mar – 27 Pratteln, CH

31 Mar – Schalchthof, Wiesbaden

02 Apr – Essigfabrik, Köln

03 Apr – Roxy, Flensburg

Der Ticket VVK hat begonnen

The Wild! Line-Up:

Dylan Villain – Lead Guitar & Vocals

The Kid – Rhythm Guitar

Lucas ‚Boozus‘ – Bass & Vocals

Crash Anderson – Drums

https://www.facebook.com/thewildrocknroll/