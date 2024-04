Ivanhoe: stellen neue Single aus kommenden Album „Healed By The Sun“ vor

Am 10. Mai 2024 erscheint das brandneue Album der Progressive Metal Titanen Ivanhoe! Ihr neuntes Studioalbum Healed By The Sun wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP sowie Digital über Massacre Records erhältlich sein.

Nachdem Ivanhoe mit ihrer ersten Single-Auskopplung One Ticket To Paradise bereits auf ganzer Linie überzeugten und Lust auf mehr machten, folgt heute ein weiterer Song aus Healed By The Sun! Den Track Headnut findet ihr ab sofort bei allen Streaminganbietern über https://ivanhoe.bfan.link/headnut, ein Lyricvideo feiert hier Premiere:

„Headnut beschreibt die psychische Belastung durch COVID, von der Einschränkung durch Lockdowns, die Unsicherheit im Umgang durch Regierungen sowie die psychischen Folgen und unseren Umgang damit. Wir weinen um die Opfer, während „das Biest“ sich hungrig um den Globus wälzt. Unsere Träume und Pläne bleiben auf der Strecke und wir sehen sie als Licht (Kerze) brennen. (Wie in Healed By The Sun zeigt sich auch hier das Licht wieder als Hoffnung und Heilung, was sich im Titel des Albums verfestigt.)“, verrät uns der neueste Band-Neuzugang, Gitarrist Chris Lorey.

Musikalisch ist Headnut einer der härteren, schnelleren und tiefen Songs des Albums und geht eher neue Wege. Er ist mehr metallisch als progressiv und doch zeigt sich das typische Ivanhoe Riffing. Chris hat an diesem Song schon mitgearbeitet, als er noch nicht Teil der Band war.

Während Ivanhoe Chris Lorey und Mathias Biehl (Drums) als Neuzugänge im Line-Up vorstellen, erwies sich der Album Songwriting-Prozessals eine Reise zurück zu den Wurzeln der Band. Wobei alle früheren Ivanhoe-Alben wieder aufgegriffen wurden, sind laut Band die Songs auf dem neuen Album nun jedoch eingängiger und zugänglicher, die Kompositionen anspruchsvoller.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: