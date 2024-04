Rising Insane: haben neue Single „Malicious“ veröffentlicht

Rising Insane melden sich mit ihrem vierten Studioalbum Wildfires (VÖ: 23.08.2024, Long Branch Records) zurück. Das Album befasst sich eingehend mit den Folgen unserer kollektiven Abstinenz von Empathie und fordert die Hörer auf ihre innere Flamme für Veränderung zu entfachen. Es ist ein dringender Appell aus der Dunkelheit auszubrechen.

Während Rising Insane auf Wildfires ihren Post-Hardcore und Metalcore-Wurzeln treu bleiben, hat sich die Band sowohl kollektiv als auch individuell weiterentwickelt, was sich deutlich im neuen und frischen Sound widerspiegelt.

Nach der Single Reign geben Rising Insane heute mit Malicious auch gleich einen weiteren Vorgeschmack aufs neue Album.

„Malicious ist eigentlich ein ziemlich alter Song, vermutlich sogar der Älteste von Wildfires„, erzählt Sänger Aaron Steineker. „Ich weiß noch, dass wir damals die erste Version von Malicious gleichzeitig mit Chemicals geschrieben haben. Aber war der Song mit dem jetzt fertigen Produkt absolut nicht zu vergleichen. Wir mussten erst verstehen, was genau wir wollten und wie wir das erreichen können. In diesem Prozess hatten wir viele Tiefen, und ironischerweise ist genau das der Hauptaspekt des Textes: Man ist mit nichts zufrieden, nichts ist gut genug, man selbst ist nicht gut genug. Alles, was man anfängt, ist zum Scheitern verurteilt. Erst, als ich den Song mit diesem Text versehen habe, ist daraus Malicious geworden – ohne die vielen Tiefs, hätte es das Lied niemals gegeben.“

Rising Insane Sänger Aaron Steineker über Wildfires: „Ich hatte in den letzten zwei Jahren immer mehr das Gefühl, dass hinter jeder Ecke ein riesiger Streitherd lauert. Eigentlich müssen wir nur unser Handy in die Hand nehmen und werden sofort in ein hassgeladenes Meer an Konflikten geschmissen, überall ist so viel Hass. Man bekommt immer mehr das Gefühl, dass die Welt um uns herum in Flammen steht, wenn man Krieg, Erderwärmung, Inflation und Depression, nach hinzunimmt. Dadurch hat dieses Album den Titel Wildfires bekommen. Jeder Song auf dem Album handelt von einem ganz bestimmten Brandherd, Themen und Geschichten, die mich beim Schreiben belastet haben. Unser Ziel ist, durch unsere Musik ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sehr wir uns selbst und gegenseitig belasten, anstatt uns auf Dinge zu besinnen, die uns verbinden und Positivität schaffen.“

Wildfires Tracklist:

1 Reign

2 Monster

3 Lighthouse

4 Malicious

5 Bet On Me

6 Warning

7 Counting Regrets (Interlude)

8 Carousel

9 Burn

10 The Door

11 Wildfires

Wildfires erscheint als:

• Exklusive LBR Shop LP Edition inkl. orange-rot marmoriertem Vinyl

Limitiert auf 300 Einheiten

• LP Edition inkl. weiß-schwarz marmoriertem Vinyl

Limitiert auf 300 Einheiten

• CD Edition im Digipak

• Exklusive LBR Shop Bundles

• Standard Stream & Download

Rising Insane gehen im April & Mai 2024 auf Co-Headliner Tour mit Setyøursails!

Ebenfalls mit dabei sind Setyøursails und Vinta. Alle Termine der Rising Insane Unite & Conquer Tour 2024:

*/w Setyøursails, Vinta

12.04. DE, Leipzig – Naumanns*

13.04. DE, Oldenburg – Amadeus*

14.04. DE, Berlin – Cassiopeia*

19.04. DE, Rostock – M.A.U Club*

20.04. DE, Münster – Sputnik Cafe*

21.04. DE, Köln – Gebäude 9*

10.05. DE, Hamburg – Headcrash*

11.05. DE, Hannover – Bei Chéz Heinz*

12.05. DE, Wiesbaden – Schlachthof*

17.05. DE, München – Feierwerk*

18.05. DE, Karlsruhe – Die Stadtmitte*

19.05. DE, Nürnberg – Z-Bau*

15.06. DE, Hude – Rock am Waldstadion

Über Rising Insane:

Der kometenhafte Aufstieg von Rising Insane ist mehr als nur ein Bandname; es ist eine Reise, die ihre Evolution umfasst. Seit ihrem selbstveröffentlichten Debütalbum Nation im Jahr 2017 hat dieses Quintett aus Norddeutschland schnell Wellen in der Metal-Szene geschlagen. Ihre Präsenz nahm zu, als sie Auftritte neben Acts wie Stray From The Path und For Today hatten und als Support auf der Annisokay Headliner-Tour 2018 dabei waren.

Der Wendepunkt kam 2019 beim Impericon Festival, als die Band bei Long Branch Records unterschrieb und ihr Labeldebüt Porcelain im November desselben Jahres veröffentlicht hat. Trotz der Rückschläge durch die Pandemie im Jahr 2020 kämpfte die Band weiter und veröffentlichte eine Coverversion von The Weeknd’s Blinding Lights sowie die EP Recovered, die Cover aus 35 Jahren umfasst.

Im Jahr 2021 setzten Rising Insane mit Afterglow ihren Vormarsch in der deutschen Musikszene fort. Tracks wie Meant To Live, Serenade und der Titeltrack Afterglow sammelten Millionen von Streams und erweiterten ihre Zuhörerschaft erheblich.

Jetzt sind Rising Insane nach ihrer Rückkehr mit erneuerter Energie zurück. Dabei bleiben sie ihren Wurzeln im Post-Hardcore und Metalcore treu und haben sich sowohl kollektiv als auch individuell weiterentwickelt.

Line Up:

Aaron Steineker – Gesang

Sven Polizuk – Gitarre

Ulf Hedenkamp – Bass

Florian Köchy – Gitarre

Robert Kühling – Schlagzeug

Rising Insane online:

Instagram

Facebook

Website