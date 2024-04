Leprous: kündigen ihr neues Studioalbum „Melodies Of Atonement“ an

Die norwegische Rockband Leprous freut sich, ihr neues, achtes Studioalbum mit dem Titel Melodies Of Atonement ankündigen zu können, das im August über InsideOutMusic weltweit veröffentlicht wird.

Leprous haben sich mit folgendem Kommentar zu Melodies Of Atonement gemeldet:

„Melodies Of Atonement heißt unser neues Album und wie jede Band auf der Welt über ihr neues Album denkt, haben wir das Gefühl, dass es unser bisher bestes ist! Aber in diesem Fall stimmt es tatsächlich … Die orchestralen Elemente sind weg, was jedem einzelnen Bandmitglied mehr Raum gibt, um zu glänzen. Es geht direkt zur Sache und ist härter als das, was wir in letzter Zeit gemacht haben … Es ist ein frischer Sound. Aber es ist immer noch Leprous. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört!“

Leprous haben Melodies Of Atonement in den letzten Monaten mit David Castillo in den Ghost Ward Studios in Schweden aufgenommen, während sie mit Adam Noble (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves, etc.) gemischt und mit Robin Schmidt (The 1975, Placebo, The Gaslight Anthem, etc.) gemastert wurden. Das Frontcover des Albums wurde von John Dolan fotografiert und von Ritxi Ostáriz gestaltet.

Weitere Details und Informationen über das neue Album und die erste Single werden bald veröffentlicht …

Aber in der Zwischenzeit können Leprous bereits eine erste nordamerikanische Headline-Tour mit den Special Guests Monuments und dem Support Fight The Fight für September und Oktober 2024 ankündigen.

Leprous äußern sich zu ihrer Rückkehr nach Nordamerika wie folgt:

„Wir können es kaum erwarten, zusammen mit unseren guten Freunden von Monuments und Fight The Fight wieder durch Nordamerika zu touren. Es ist schon viel zu lange her und wir freuen uns riesig darauf, wiederzukommen!“

Leprous, Monuments & Fight The Fight

Melodies Of Atonement US 2024 Tour

04.09.2024 Nashville, TN – Eastside Bowl

05.09.2024 Atlanta, GA – Progpower USA

06.09.2024 Charlotte, NC – The Underground

07.09.2024 Baltimore, MD – Rams Head Live!

08.09.2024 Mckees Rocks, PA – Roxian Theatre

10.09.2024 Buffalo, NY – Town Ballroom

11.09.2024 Toronto, ON – The Opera House

12.09.2024 Montreal, QC – Beanfield Theatre

13.09.2024 New York, NY – Webster Hall

14.09.2024 Cambridge, MA – The Sinclair

15.09.2024 Philadelphia, PA – Union Transfer

17.09.2024 Pontiac, MI – The Crofoot Ballroom

18.09.2024 Cleveland, OH – House of Blues

19.09.2024 Chicago, IL – Metro

20.09.2024 Madison, WI – Majestic Theatre

21.09.2024 Minneapolis, MN – The Lyric at Skyway Theatre

23.09.2024 Englewood, CO – Gothic Theatre

24.09.2024 Salt Lake City, UT – Soundwell

26.09.2024 San Francisco, CA – August Hall

27.09.2024 Anaheim, CA – House of Blues

28.09.2024 Mesa, AZ – The Nile Theatre Underground

30.09.2024 Dallas, TX – Granada Theater

01.10.2024 Austin, TX – Mohawk

02.10.2024 Houston, TX – White Oak Music Hall

04.10.2024 Orlando, FL – The Plaza Live

05.10.2024 Fort Lauderdale, FL – Revolution

Weitere internationale Sows von Leprous:

Leprous live 2024:

23.05.2024 Hammamet (Tunisia) – Mena Rock Festival

07.06.2024 Gdansk (Poland) – Mystic Festival

14.06.2024 Zamora (Spain) – Z!Live Rock Fest

15.06.2024 Tomar (Portugal) – Comendatio Music Fest

03.07.2024 Athens (Greece) – Rockwave Nights / Lycabettus Theater

05.07.2024 Joensuu (Finland) – Ilovaariock

11.07.2024 Brønnøysund (Norway) – Rootsfestivalen

28.07.2024 Manchester (UK) – Radar Festival

03.08.2024 Brasov (Romania) – Rockstadt Extreme Fest

And more shows to be announced soon …

Leprous Line-Up:

Einar Solberg – Vocals/Keys

Tor Oddmund Suhrke – Guitars

Robin Ognedal – Guitars

Simen Børven – Bass

Baard Kolstad – Drums

