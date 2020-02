Ivanhoe: enthüllen Tracklist

Die Progressive Metaller Ivanhoe haben die Tracklist ihres kommenden Albums „Blood And Gold“ veröffentlicht, das am 20. März bei Massacre Records erscheinen wird! Die Tracklist ist weiter unten verfügbar.

Gemischt und gemastert wurden die 9 Songs von Andy Horn im The Red Room Studio, Thilo „Minz“ Meyer kümmerte sich um die Gestaltung des Albumartworks.

Verglichen mit vorherigen Alben, bietet „Blood And Gold“ eingängigere, aber auch kürzere und kompaktere Songs. Und auch, wenn die Gitarren dieses Mal mehr in den Vordergrund gerückt sind, muss man auf den unverkennbaren, band-eigenen Stil nicht verzichten!

Hier kann man das Album – das als CD Digipak sowie digital erhältlich ist – bereits vorbestellen » https://lnk.to/bloodandgold

„Midnight Bite“, die erste Single vom kommenden Album, erscheint zusammen mit dem dazugehörigen Video am 20. Februar!

Ivanhoe- Blood And Gold

1. Midnight Bite

2. Broken Mirror

3. Fe Infinita

4. Blood And Gold

5. Martyrium

6. If I Never Sing Another Song

7. Solace

8. Shadow Play

9. Perfect Tragedy

Progressive Metal • 20/03/2020

CD Digipak • Digital