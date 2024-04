Sunfall (UK): veröffentlichen Doppel-Single/Video ‚Broken Mirrors // Lies‘

In einer Ära, in der die digitale Landschaft Wahrnehmung und Realität prägt, tritt das Nu-Core-Quartett Sunfall mit zwei neuen Singles, begleitet von einem Musikvideo, aus dem Schatten hervor. Bekannt für ihre dynamischen Soundlandschaften, die Genres mit Leichtigkeit verschmelzen, fordern Sunfall mit ihren neuesten Werken – Broken Mirrors und Lies – weiterhin die Grenzen der Musik und der thematischen Erkundung heraus.

Die miteinander verknüpften Themen von Broken Mirrors und Lies tauchen tief in die Psyche des Einflusses der sozialen Medien auf die Selbstwahrnehmung und die gesellschaftlichen Normen ein. Broken Mirrors markiert eine gewagte Abkehr vom typischen Sound der Band und wagt sich in die elektrisierenden Gefilde von Drum and Bass, Breakbeat und Jump Up. Inspiriert von einem improvisierten Soundcheck-Jam, ist der Track ein Ausdruck der Experimentierfreudigkeit der Band und ihrer Affinität zu unterschiedlichen musikalischen Ausdrucksformen. Im krassen Gegensatz dazu entfesselt Lies eine Flut von schnellen, heavy Instrumentationen, die das frenetische Tempo des Inhaltskonsums im digitalen Zeitalter widerspiegeln. Zusammen verkörpern diese Tracks die Vielseitigkeit von Sunfall und ihren Anspruch, ein Wegweiser für Musikfans aller Genres zu sein.

Erlebt Sunfall live am 30. Mai in Bochum sowie 31. Mai bei der Mosh City Festivalreihe in der Zeche Bochum und im Astra Kulturhaus in Berlin, wo sie die Bühne mit namhaften Acts wie Callejon, Crystal Lake, Ten56. teilen werden. Tickets und weitere Infos zu allen Bands findet ihr hier https://tix.to/MoshCityBochum sowie unter https://tix.to/MoshCityBerlin.

Sunfalls Debütalbum Les Morts Sont Nés Ici wird am 28. Juni über Out Of Line Music veröffentlicht. Der Preorder startet heute! Alle Infos gibt’s hier.

Sunfall sind:

Aidan Cooper – Vocals

Oliver Welzen-James – Gitarre

James Titcomb – Bass

Ryan Wood – Schlagzeug

Sunfall (UK) online:

https://www.instagram.com/sunfall_uk

https://www.facebook.com/SunfallUK

https://www.sunfalluk.com