Metalacker Tennenbronn 2024: haben diverse Bands bestätigt

Das Metalacker Open Air Tennenbronn ist ein kleines Festival auf einem Acker mitten im Schwarzwald und wurde 2012 das erste Mal ins Leben gerufen. Seitdem sind die Besucherzahlen von anfangs 600 auf zwischenzeitlich 3.000 Metalheads pro Tag gestiegen. Neben dem Festivalgelände befindet sich das großzügige Campingareal. Mit den bekannten und lokalen Livebands wird ein Abend „auf dem Lande“ zu der Rock- und Metalparty des Jahres!

Zu den Headlinern in den letzten Jahren gehörten u.a. Musikgrößen wie: Sepultura, Eluveitie, Rage, Lord Of The Lost, Any Given Day, Gloryhammer, Serenity, Warkings, Equilibrium, Crematory, Unantastbar, Grave Digger, Sonata Artica u.v.m.

2016 wurde das ZDF auf das Metalacker Festival aufmerksam und drehte unter anderem auch hier einen Großteil an Bildmaterial für den Fernsehfilm “ Ein Dorf rockt ab “.

In den Hauptrollen waren u.a. Hannes Jaenicke, Jeremy Mockridge und Christina Große.

Das Metalacker Festival findet vom 30.08. – 31.08.2024 in Tennenbronn statt.

Bestätigte Künstler 2024:

BroKen Fate, Dieversity Incursed, Rage & Lingua Mortis Orchestra, League Of Distortion, 9 mm, Dieversity, I Cut Our Your Name, Burning Witches, Beyond The Black und Abbie Falls

Am Samstagmorgen findet der alljährliche Metaller Frühschoppen statt, welches vom Edelweiß Echo aus Tennenbronn musikalisch begleitet wird.

Frühstück wird von Freitag- bis Sonntagmorgen angeboten.

Eintrittspreise Metalacker

Metalacker 2024 – 2 Tages Festival Ticket ab 14 Jahren je 72,00 €

Metalacker 2024 – Tagesticket je 45,00 €

Metalacker 2024 – Camping Ticket (pro Person) je 10,00 €

Metalacker 2024 – KFZ Camping Ticket (pro Fahrzeug auf dem Camping-Areal) je 20,00 €

Metalacker 2024 – Aufkleber je 0,50 €