Female Fronted Rockfestival am 01.03.2024 in der Kieler TraumGmbH

Event: 1. Female Fronted Rockfestival

Bands: Pay Pandora, Gebrüder Manns, Vertical Blinds

Ort: Orange Club, TraumGmbH, Kiel, Schleswig-Holstein

Datum: 01.03.2024

Kosten: VVK 13,00 Euro, AK 15,00 Euro

Zuschauer: etwa 100

Genre: Rock, Hard Rock, Punk

Veranstalter: Vertical Blinds

Link: www.facebook.com/femalefrontedrockfestival

Setlisten:

Pay Pandora

Gebrueder Manns

Vertical Blinds 1. Good In Bad

2. Catch Me

3. No Bet

4. Apollo

5. What About Skill

6. Take Off

7. Remember

8. Roadkill

9. Banshee

10. Drummerboy

11. Enemy

Zugabe:

12. Are You Gonna Be My Girl 1. Sick Stuff

2. Erase

3. Take This Back

4. Different Voices

5. Louis Vuitton

6. Let Her Go

7. Renfield

8. Fingers Up

9. Headshot Paradise

10. Sunglases 1. Burning Lifetime

2. Wasted Time

3. Precious Time

4. Empty Eyes

5. Losing Control

6. Torn

7. Wishes

8. Question Of Signs

9. Stay As You Are

10. Hearts On Fire

Die TraumGmbH, im Volksmund noch immer Traumfabrik genannt, liegt in einem Kieler Gewerbegebiet nahe der Innenstadt. Dieses Veranstaltungszentrum sorgt dafür, dass an diesem Freitagabend hier mehr Betrieb herrscht als tagsüber. Während im Restaurant kein Platz mehr frei ist, sorgt im Partysaal die ausverkaufte Veranstaltung Mama Geht Tanzen für ausgelassene Stimmung. Der Orange Club liegt auf der Gebäuderückseite und beherbergt nun das Female Fronted Festival. Alles zusammen sorgt für einen eklatanten Mangel an Parkraum. Das Gewerbegebiet ist randvoll zugeparkt.

Der Vorverkauf lief schleppend, aber das ist heutzutage ja leider nichts Außergewöhnliches. Platz ist in dem gemütlichen Live-Event-Club reichlich. Zwei Balkons, Sitzgruppen, Stehtische vor einer zur Bar umgebauten alten Kieler Straßenbahn sorgen für einen ungewöhnlichen Rahmen. Die Kieler Metality-Gruppe hat ihren Infostand am Rand der Location aufgebaut und beginnt umgehend nach Einlass mit Info-Gesprächen über die helfende Community. Schließlich gehen heute alle Überschüsse an die Projekte der Gruppe.

Veranstalterin ist allerdings nicht Metality oder die TraumGmbH, sondern Daniela Surberg, die Sängerin von Vertical Blinds. Ihr gilt zuallererst ein riesiges Dankeschön für die Umsetzung und Durchführung dieses kleinen Festivals.

Der Saal füllt sich zusehends. Dafür, dass nur 49 Karten im Vorverkauf weggingen, schon etwas überraschend. Gefühlt ist es wie ein Familientreffen. Ich treffe nahezu alle, die in Kiel und Umgebung begeisterte Konzertgänger sind. Dazu die Metality-Community Kiel, die zahlreich vertreten ist und zahlreiche Musiker und Techniker aus der Kieler Szene. Die Zeit vor den Konzerten reicht gar nicht aus, sich ausgiebig mit allen zu unterhalten.

Der Zeitplan ist eng gestrickt, jede Band möchte möglichst viel ihres Programms darbieten und nicht mit Auf- oder Umbau verplempern. Als Erstes steht die Gastgeberin Daniela „Caro“ Surberg mit ihrer Band Vertical Blinds auf der Bühne. Die Kieler Band besteht seit 2007 und musste schon einiges an Personalwechseln verkraften. Sie spielen einen gefälligen, melodiösen Hardrock und wissen das Publikum mitzureißen. Zur heutigen Besetzung gehört ihr Ehemann Arne an der Gitarre, Boris am Schlagzeug sowie T-Bone am Bass. Ihr Programm besteht aus groovebetonten Vollgasnummern und gefühlvollen Nummern mit Gänsehautfaktor.

Wer nur kurz zum Austreten oder Rauchen geht, verpasst schon den Anfang der nächsten Band. In rekordverdächtiger Geschwindigkeit geht es auf der Bühne weiter. Auf der Bühne stehen die Gebrüder Manns. Gebrüder? Weit gefehlt. Die vier Mädels stehen seit 1996 als Cup C auf der Bühne. In der alten Formation seit 2016 wiedervereinigt, arbeiten die drei ursprünglichen Bandmitglieder Marie Nielsen (Gesang), Karin Schroeder (Bass) und Gründungsmitglied Annika Manns (Gitarre) seit 2018 mit der Berliner Drummerin Sabine Ahlbrecht (Nervous Germans, Scheisskind) lauter und energiegeladener als je zuvor zusammen. Ihr Sound ist eine Zeitreise in die späten 90er-Jahre, als Nu Metal, Crossover und Rap noch den Sound in den Clubs bestimmten. Das aktuelle Set enthält Überarbeitetes aus ihrer Göttinger Zeit in den 90ern sowie neues Material. Mal in hartem Deutsch, mal in noch härterem Dänisch, Maries zweiter Muttersprache, überwiegend aber auf Englisch geht es in den Texten um das Leben im Kleinen und im Großen. Egal ob Schönheitswahn und Jugendkult, Körperoptimierung und virtuelles Ich, Wiederaufkeimen von Extremismus und Unmenschlichkeit, Brutalität und Naivität, Liebe, Sex und Tod. Diese Themen polarisieren in ihren Songs.

Mittlerweile haben auch die Mamas von der anderen Seite des Gebäudes mitbekommen, was hier abgeht und haben die Tanzflächen gewechselt. Livemusik hat also doch noch die gewisse Anziehungskraft. Auch die Lose der Metality-Verlosung gehen nun besser weg. Es ist angenehm voll, ohne dass irgendwo Gedränge herrscht.

Über Pay Pandora muss man fast gar nichts mehr sagen. Sie eröffneten bereits die Shows von Status Quo, The New Roses und Thundermother. Die vier energiegeladenen Musiker aus Heide vereinen verschiedenste Einflüsse wie 70er/80er Rock, modernen Heavy Rock und Metal. Seit ihrer Gründung 2014 entwickeln sie sich kontinuierlich weiter. 2016 wurden sie als beste Nachwuchsband Deutschlands ausgezeichnet. Sängerin Chiara stellte in der Fernsehshow The Voice Of Germany ihre Stimme unter Beweis und begeisterte alle Coaches! Auch große Festivalbühnen wie bei dem Wacken Open Air sind ihnen vertraut. Ihr erstes Album Hunt The Prey erschien 2020 und wartet auf einen Nachfolger …

Heute steht allerdings nicht die Stammbesetzung auf der Bühne. Schlagzeuger Tommy Thomsen verbringt seinen Geburtstag irgendwo in der Sonne und überlässt einem prominenten Gastmusiker die Bühne. Sami Gayed, eigentlich Sänger bei der Osnabrücker Prog-Rock-Band Soulsplitter, vertritt ihn ausgezeichnet. Eigentlich hatte ich wegen der Ersatzbesetzung einen „Best-of-Mix“ erwartet. Gespielt wird aber ein aktuelles Set, das auch neue und neueste Songs beinhaltet.

Es folgt die Verlosung der Preise aus der Tombola. Neben Shirts und CDs des heutigen Abends liegen auch Tickets für das Dannewerk Open Air in der Preiskiste. Der Hauptpreis jedoch ist eine Goldene Schallplatte, die für den heutigen Abend extra angefertigt wurde. Sie ist von allen Künstlern signiert und wandert zu einem Metality-Member.

Den Abend beschließt dann die Praxis Dr. MosH. Kiels beliebteste Rock’n’Metal-Party-Praxis unterhält die Nachtschwärmer noch bis spät in die Nacht vom Plattenteller! Ich allerdings packe meine Siebensachen und verabschiede mich von den Bands und Freunden im Publikum. Die einhellige Meinung: Das darf keine Eintagsfliege bleiben! Laut Daniela hat sie Bandbewerbungen für die nächsten drei Jahre und Unterstützung haben auch schon mehrere angekündigt. Eine detaillierte Abrechnung lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, es ist jedoch von einer stattlichen Summe für die Metality-Projekte auszugehen. Ich für meinen Teil hatte noch nie einen so extrem kurzweiligen Festivalabend!